〈美股早盤〉投資人靜候Fed會議記錄出爐 主要指數開低

投資人靜待稍晚美國聯準會（Fed）公布的 6 月貨幣政策會議紀錄出爐，以便從中尋找利率政策的蛛絲馬跡，另外緊張的美中地緣政治局勢和北京政府稍早公布的疲弱經濟數據影響市場情緒，美股主要指數周三（5 日）開低。

截稿前，道瓊工業指數跌近 150 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數跌近 0.04%，標普 500 指數跌近 0.25%，費城半導體指數跌近 0.9%。

Fed 將於台灣時間凌晨兩點公布最新會議紀要。儘管通膨降溫速度低於預期，但 Fed 選擇在 6 月暫停升息，把聯邦基金利率維持在 5% 至 5.25% 區間。

與此同時，決策者的預測中值顯示今年還會有兩次升息，超出市場預期。Fed 主席鮑爾上周表示，聯邦公開市場委員會（FOMC）大多數委員預估還要升息兩次獲更多，而且不排除在連續的會議上升息的可能性。

美股開盤前，標普 500 指數和那斯達克 100 指數期貨均下跌約 0.5%；對利率政策敏感的美國兩年期公債殖利率下跌約兩個基點至 4.91%，而 10 年期公債殖利率上漲兩個基點至 3.88%，美元指數小幅走高。

中國經濟復甦步履蹣跚，再加上 Fed 當前升息周期不明兩，抑制市場情緒。交易員將在晚些時候仔細研讀最新會議紀要，從中尋找利率動向的蛛絲馬跡。

其他消息方面，中國服務業採購經理人（PMI）表現低於預期後，中國周三股市跌幅加深，離岸人民幣也逆轉上漲態勢。其中人民幣下跌值得注意，因為這是中國央行在早些時候維持人民幣每日中間價支持的情況下發生。

寶盛資本市場（Saxo Capital Markets）Charu Chanana 表示，中國經濟數據表現不佳，讓投資人重新留意中國經濟成長態勢放緩以及最近地緣政治焦慮加劇。

能源消息方面，布蘭特原油價格在昨日因沙烏地阿拉伯和俄羅斯宣布減產後走高持穩。交易員正在等待沙國能源部長可能發表的批判性評論。

另外，阿拉伯聯合大公國（簡稱阿聯）能源部長 Suhail Al Mazrouei 表示，已為石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）的供應限制作出「足夠的」貢獻，不會進一步額外自願減產。

截至台北時間周五（5 日）21 時許：

焦點個股：

Rivian(RIVN-US) 早盤上漲 3.73%，至每股 20.29 美元

美國電動車新創公司 Rivian 表示，未來幾周將在包括慕尼黑、柏林和杜塞道夫在內的德國城市推出 300 多輛插電式貨車。這將是 Rivian 在美國以外的首次商業出貨。該公司第二季汽車交付量為 12,640 輛（超市場預期的 11,302 輛），符合其預期，認為有望實現年產量 5 萬的目標。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 0.68%，至每股 281.71 美元

特斯拉宣布在日本市場下調 Model 3 和 Model Y 兩款電動汽車的價格，從本月初開始生效。特斯拉在周三發布的聲明中表示，這兩款低價車型的價格都下調了個位數百分比。根據特斯拉的網站顯示，Model 3 的所有版本的價格都降低了大約 3%，而 Model Y 的所有版本的價格都降低了大約 4%。

Netflix(NFLX-US) 早盤上漲 2.04%，至每股 450.44 美元

高盛最新觀點表示，Netflix 打擊寄生帳戶措施的成效超出預測，同時 Netflix 亦以某種方式重新獲得內容創作動力，有助消除疫情後的成長阻力，因此將股票評等由賣出升至中性，目標價從每股 230 美元上調至每股 400 美元，以反映目前經營狀況整體良好。

今日關鍵經濟數據：

美國 5 月耐久財訂單月增率修正值前值 1.7%

美國 5 月工廠訂單月增率預期 0.8%，前值 0.4%

華爾街分析：

BMO 投資主管 Brian Belski 表示，由於科技股和銀行股的財報優於預期，標普 500 指數可能會在今年年底前再跳漲 13%，創下歷史新高。根據其基本預測，標普 500 指數將在今年剩餘時間內徘徊在當前水準附近，但他也提出一種更為樂觀的情況，即第四季的令人驚喜的財報將推動該指數突破目前略低於 4,800 點的歷史高點。

投行瑞銀認為，標普 500 指數大幅反彈的勢頭可能不會持續太久。瑞銀策略師警告在日前的分析報告中稱，美股在 2023 年下半年面臨一系列風險，會導致股市螺旋式下跌。該行認為經濟面臨的威脅依然存在，可能會使股票定價與經濟增長放緩和通膨加劇相互矛盾。