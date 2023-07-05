經濟逆風擔憂更勝減產措施 布蘭特原油價格走低

布蘭特原油價格周三（5 日）走低，原因是對全球經濟放緩擔憂更勝沙烏地阿拉伯和俄羅斯本周宣布的減產消息。

截稿前，9 月到期的布蘭特原油期貨下跌 0.25%，至每桶 76.06 美元；不過 8 月到期的西德州原油期貨上漲 1.98%，至每桶 71.17 美元。

有鑑於昨日因美國國慶假期休市，周三的交易似乎收窄這兩種基準原油之間的價差，西德州原油期貨的價格追上先前交易日布蘭特原油期貨的漲幅。

PVM 分析師 Tamas Varga 在談到減產對油價的影響時表示：「這些措施目的是提高油價，但目前油價正受到宏觀經濟焦慮的拖累。」

Varga 表示，有人認為減少石油供應的最新決定實際是上看空市場的，因為此舉可以解讀為成由於全球經濟逆風，需求難以以健康的速度成長。

另外，最近的調查顯示，全球工業活動大幅下滑，反映出中國和歐洲需求低迷。中國 6 月服務業活動擴張速度寫 5 個月來最慢，而歐元區 6 月商業活動下滑至萎縮區間，歐元區占主導地位的服務業普遍低迷。

值得注意的是，市場的注意力還集中在利率上，預估美國和歐洲央行將進一步升息，以應對居高不下的通膨。

全球最大原油出口國沙國本周一曾表示，將把自願每日減產 100 萬桶的協議延長至 8 月。與此同時，俄羅斯和阿爾及利亞分別把 8 月的產量和出口量下調成每日 50 萬和 2 萬桶。

沙國能源部長阿卜杜拉齊茲親王（Prince Abdulaziz bin Salman）周三表示，作為石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）的一分子，俄羅斯與沙國的石油合作仍然很強勁，OPEC + 將採取一切必要措施支持油市。

摩根士丹利周三下調油價預測，估 2024 年上半年市場將出現過剩，明年非石油輸出國組織（OPEC）的供應成長將趕過需求。