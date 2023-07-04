OKX 流動性市場推出「價差速遞」 讓機構客戶一鍵完成基差交易

阿聯酋迪拜，2023 年 6 月 27 日 —— 全球交易量第二大的加密貨幣交易所以及行業領先的 Web3 技術公司 OKX 今日在其機構級流動性市場隆重推出名為「價差速遞」的全新一鍵式差價交易功能。OKX 流動性市場是一個場外交易現貨、交割差價和期權產品的流動性市場網路，讓交易者可一鍵執行交易、輕鬆地完成複雜的基差交易。

基差交易策略根據一項資產在兩個不同市場的差價（例如現貨市場和期貨市場的價格差異）為交易基礎，當妥善執行時便能獲得回報。一般而言，交易者在執行基差交易策略時需要同時管理兩個契約的交易，過程較為繁複冗長。透過利用 OKX 的「價差速遞」功能，用戶只需一個按鍵便可自動化執行複雜的交易策略，借助 OKX 平台優越的流通量和低延遲率，為用戶實現最大回報。

OKX 的「價差速遞」更是加密貨幣市場中小數唯一的基差交易工具，支持用戶通過中央訂單簿去執行兩個不同契約的交易，以消除不同資產市場之間的執行風險。執行前，交易者還可選擇保證差價，以緩解意外價格滑點的風險。在用戶確定執行後，有關交易便可立即被撮合和進行結算。

OKX 全球商務官 Lennix Lai 表示：「當前市場環境變幻莫測，機構要求穩定、可預測的回報，同時希望所選的交易所兼具創新力。在基差交易方面尤其如此，因為交易執行必須準確無誤。『價差速遞』提高了基差交易的行業效率與準確度的標準。我們誠邀各地機構交易者採用這項新功能增強自身策略並取得成功。」

「價差速遞」介面便捷易用，方便機構交易者執行各類基差交易策略。機構交易者可使用統一訂單表格式，即可執行日曆價差、滾動交割和資金利率套利等熱門的 Delta One 價差策略。

按需求而設的 OKX 流動性市場為機構用戶提供深度流動性和多種數碼資產交易策略，包括交割差價、大型期權大宗交易或現貨場外交易，並支援大量執行大規模交易。OKX 在 4 月更宣布，其流動性市場於 2023 年頭三個月的總交易額已突破 10 億美元。

如需更多信息，請聯繫： Media@okx.com

關於 OKX

OKX 是全球交易量排名第二大的加密貨幣交易所，亦是行業領先的 Web3 技術公司。OKX 開發出速度與可靠性兼備的加密貨幣交易應用程式，深受全球逾五千萬投資者及專業交易員的青睞。

OKX 與英格蘭超級足球聯賽冠軍曼徹斯特城足球俱樂部（Manchester City F.C.）、麥拿倫一級方程式車隊（McLaren F1 Team）、高爾夫球選手 Ian Poulter、奧運會單板滑雪選手 Scotty James 以及 F1 車手 Daniel Ricciardo 緊密合作，希望通過全新的互動方式增強粉絲體驗。此外，OKX 亦是翠貝卡電影節（Tribeca Festival）的頂級合作夥伴，致力吸引更多創作者進入 Web3 領域。

除了交易所服務外，OKX 最新推出 OKX Web3 錢包服務，為用戶打通交易 GameFi 和 DeFi 代幣的入口，盡情探索 NFT 和元宇宙領域。

OKX 致力於提高透明度和安全性，並每月發布其儲備金證明報告。

如欲了解更多有關 OKX 的資訊，請下載我們的應用程式或瀏覽：okx.com。

本公告僅供參考。本公告無意提供任何投資、稅務或法律意見，也不應被視為購買、出售或持有數碼資產的要約。持有包括穩定幣在內的數碼資產風險較高，市場波動亦可能較大，您甚至可能會損失全部資產價值。由於 OKX 不受英國金融行為監管局 (FCA) 監管，因此，我們將無法為您提供金融督查服務或金融服務補償計劃等保護措施。您應根據您對加密貨幣運作方式的了解，及您的財務狀況仔細考慮您是否適合交易或持有數碼資產。 您的數字資產（包括穩定幣）的價值可增可減，利潤亦可能需繳納資本利得稅。 往績亦不代表未來的結果。如您對自身具體情況有任何疑問，請諮詢您的法律 / 稅務 / 投資專家。