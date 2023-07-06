SEC重拳打擊影響 幣安與其美國子公司市占萎縮

路透周三（5 日）援引加密數據公司 Kaiko 數據報導，在美國監管部門的嚴厲打擊下，全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）及其美國子公司幣安美國（Binance.US）今年的市占有所萎縮。

Kaiko 數據顯示，幣安上月因涉嫌違反美國證券交易委員會（SEC）的規定而遭起訴，令其全球市占從年初的 60% 降至 52%。

Kaiko 分析師 Dessislava Aubert 表示，今年 3 月在幣安採取行動終止某些交易的零手續費交易後，幣安的市占就開始流失。幣安的市占遭其他交易所瓜分，其中尤以 Bybit 和 OKX 為贏家。

幣安獨立合作夥伴幣安美國（Binance.US）的美國市占已從 4 月的逾 22% 降至 6 月 26 日的 0.9%，此前 SEC 要求法院凍結其資產，交易所要求其客戶在 6 月 13 日之前撤出美元資金。

Aubert 說，今年 6 月 Coinbase(COIN-US) 在美國的市占從 48.4% 躍升至 55%，富達和其他資產管理公司在申請現貨比特幣 ETF 時將其列為監管合作夥伴。加密公司對加密貨幣是證券的說法提出異議，並一再呼籲 SEC 制定明確的規則。

Kaiko 表示，儘管由於包括貝萊德在內的主要資產管理公司一系列現貨 ETF 申請提振市場情緒，比特幣價格在第二季末反彈，一度達到 31,458 美元的一年新高，但比特幣整體現貨交易量在第二季下滑至 2020 年以來新低。

截稿前，根據 CoinGecko 數據，比特幣 24 小時內下跌 2%，跌破 3.1 萬美元關卡至 30,404.31 美元；以太幣則下跌 2.6%，報 1,907.53 美元。