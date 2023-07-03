〈房產〉六都房屋交易冷清 上半年移轉棟數10.7萬棟年減18.4%

全台六都會區今 (3) 日分別公布 2023 年 6 月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為 20,678 棟，月減 3.2%，年減 2.9%，2023 年 1-6 月累計移轉棟數 10.7 萬棟，年減 18.4%，緊接著 7 月平均地權條例新制上路、央行進行第二套房貸成數管控與下半年總統大選將開跑，要觀察是否對於房市是否產生干擾。

信義房屋 (9940-TW) 理曾敬德表示，近月的移轉年減幅度持續收斂，6 月收斂到剩下 3.2%，接下來有機會拚持平或微幅成長，不過緊接著 7 月就是暑期淡季，今年暑假應該有爆發性出國旅遊潮，加上平均地權條例新制上路、央行進行第二套房貸成數管控與下半年總統大選將開跑，需觀察 2023 年第三季買氣能否維持平穩。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，6 月各都會區的成交量能表現迥異，台北與台中繳出年月雙增的佳績，但其餘四都均年月雙減，主要是台北、台中的部分地區新案交屋潮湧現，比如台北市的文山區，由於第二季取得使照的新屋戶數超過 400 戶，因而衝高數據表現。事實上，撇除部分地區的單月大量交屋因素後，可發現整體房市仍處於盤整格局。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，6 月六都建物買賣移轉棟數月減 3.2%，其中，僅台北市月增 9.6%、台中市月增 10.5%，是唯二成長的縣市，其餘四大都會區均量縮，新北市量縮 5.3%，桃園市減少 9.6%，台南市與高雄市分別月減 14.7% 與 12.0%。

陳金萍指出，台北市與台中市建物買賣移轉棟數是唯二月增的縣市，主要是部分行政區有較明顯的交屋潮，以台北市來看，文山區增加 213 棟、中正區量增 136 棟，推升台北市 6 月交易量表現；而台中市則是包括南區月增 213 棟，東區與龍井區也月增百棟以上，讓台中市 6 月交易量呈現月增的狀況。

其餘四大都會區 6 月新屋交屋情況較少，以中古屋交易為主，加上 5 月台股大漲，叩關萬七，以及通膨常態化的預期，買方期待價跌，但賣方認為房價仍有上漲空間，讓買賣雙方價格認知出現拉鋸戰，房市買氣略降溫。

另與 2022 年 6 月相比，全台六都建物買賣移轉棟數年減 2.9%；其中台北市年增 14.2%，新北市年減 2.4%，桃園市年減 8.1%，台中市年增 6.8%，台南市年減 25.8%，高雄市年減 7.6%。

陳金萍指出，2022 年 6 月在國內疫情急遽升溫的狀況下，加上央行升息、政府打炒房措施等因素影響，改變民眾對房市的期待，讓市場觀望氣氛濃厚，6 月六都房市交易量是去年上半年次低月份，僅次於農曆春節的 2 月，基期相對較低。觀察今年 6 月六都交易年減僅 2.9%，已不若前幾個月單月同比都有雙位數的量縮。

陳金萍補充，進一步觀察今年 1-6 月六大都會區建物買賣移轉棟數，六都整體交易量合計為 107,318 棟，與去年同期年減 18.4%，仍是自 2019 年來最低交易紀錄，創五年新低；其中桃園市年減 20.4% 最多，其餘五都年減幅不到二成。\