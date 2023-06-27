〈房產〉能率資本以29.81億元標下新光國際商業大樓部分樓層

新光一號不動產投資信託基金 (以下簡稱新光一號) 所屬之新光國際商業大樓部分樓層公開標售於今 (27) 日開標，此案公告底價為 29 億 5024 萬元，坐落於台北市南京東路三段核心位置，今日順利由能率資本股份有限公司以新台幣 29 億 8168 萬元得標，溢價率 1.1%，換算辦公室每坪單價約 97.5 萬元。

接受新光一號不動產投資信託基金專任委託的第一太平戴維斯副總經理陳逸鴻指出，今天標脫的新光國際商業大樓，坐落精華地段，距離南京復興捷運站僅 200 公尺，是台北捷運旅運量第 4 大的車站，平日捷運進出人數超過 8 萬人次，商圈人潮眾多。鄰近的復興北路、敦化北路與民生東路沿線，有多個商辦大樓、飯店重建案正在興建中，包括台塑大樓都更案、興富發 (2542-TW) 的國家企業大樓、大同大樓更新改建案、國泰人壽寰宇大樓更新改建案、和苑三井花園飯店敦北案、凱悅尚萃酒店等，帶動商圈地景改變與機能提升。

陳逸鴻指出，此一案件屋況良好、大樓管理嚴謹，現況滿租有穩定收益，有機會吸納周圍辦公室改建，企業辦公室搬遷的需求，帶動租金上漲，再加上本案也有都更改建之題材與潛在效益，是推動投資人積極參與競標的原因。

今天標脫的新光國際商業大樓，是新光一號不動產投資信託基金啟動公開標售計畫的最後一個開標的標的，合計六個標的標脫金額總計 306.9 億元，比標售總底價高出 3.25%。同時，這次新光一號公開標售，保險業受限於央行升息拉高投報率門檻難以參與，改由專業投資機構、財團法人、建設公司跟家族辦公室等投資人得標，足見台灣商用不動產的買家多元，也顯示對於商辦的需求及商用不動產的中長期發展深具信心。