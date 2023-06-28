〈房產〉豪宅交易趕在7/1許可制前上車 億級產品近6成由法人承接

平均地權條例子法即將在 7 月 1 日上路，交易資料顯示，今年第二季有許多高端富豪，搶搭法人購屋許可制上路前的末班車，以公司法人名義購置豪宅，且第二季台北市至少有 18 筆法人購置億級豪宅的買賣案件，且其中高達 14 筆交易，都是採取無貸款方式買進。

根據實價揭露，6 月內湖豪宅「碧湖畔」，19 樓戶以 2.3 億元成交、單價 137.3 萬元；同月信義區「冠德信義」8 樓戶，也由法人以約 3.44 億元、單價 193 萬元買下；「冠德遠見」的 20 樓戶，5 月也以約 1.18 億元、單價 151 萬元由法人買下。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，今年截至目前為止，實價登錄上半年台北市 1 億元以上的豪宅交易，共揭露了 56 筆，其中就有高達 33 筆是由法人買進，也就是近 6 成的富豪，趕在平均地權條例修正草案前，以公司法人的名義購置不動產，提早規劃布局。

值得一提的是，4 月中山區知名豪邸「元大花園廣場」，一口氣交易 3 戶，分別是 3、8、10 樓戶，總金額約 5.25 億元，單價落在 130~145 萬元上下，這三戶雖由不同法人無貸款購置，但應是同集團家族成員買進。

台灣房屋中山民生加盟店店東蕭佑寯表示，「元大花園廣場」屋齡已達 18 年，但因基地街廓完整，且住戶不乏許多達官貴人，所以屋主大多惜售，若有屋主要出售房屋，原社區住戶甚至不惜以更高的代價，再度加碼買進，對社區認同度頗高。

同時，依照交易資料顯示，今年第二季，台北市至少有 18 筆法人購置億級豪宅的買賣案件，且其中高達 14 筆交易，都是採取無貸款方式買進。

第一建經研究中心副理張菱育指出，《平均地權條例》5 子法於 4 月底預告，並預計 7 月 1 日實施，也因此影響購屋人的置產腳步，其中私法人購屋將採許可制，且取得後 5 年內不得辦理移轉、讓與，讓許多私法人提早布局，趕搭制度上路前的「末班車」，更有不少高端富豪選擇以現金購置，省去繁瑣的貸款流程，加快交易速度，造成 2023 年第二季法人無貸款買豪宅的案例不斷出現。