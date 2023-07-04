〈房產〉永慶加盟品牌有巢氏房屋20年達成450店 還要拚700店目標

永慶房產集團今 (4) 日舉辦旗下加盟品牌有巢氏房屋 20 周年慶祝會，集團董事長孫慶餘並到場致賀，在有巢氏房屋 20 年來已達成 450 家店數，並進入全台加盟房仲前三大，同時，未來 10 年要挑戰 700 店的經營規模，持續落實「一社區一小巢」理念

孫慶餘在今天會中並指出，回顧 40 多年前投身房仲產業，與友人創立台灣第一個房仲加盟體系：大台北仲介聯盟（現住商不動產前身）就是要「給消費者一個公平、安全的現代化交易環境」，1988 年成立永慶房屋直營品牌，落實自美日引進的「新式仲介」，不賺差價、只收取固定服務費的經營模式；並在市場上快速贏得口碑與認同後，便成立加盟總部，2002 年成立「永慶不動產」，2003 年成立「有巢氏房屋」，廣邀志同道合的夥伴加入，將「新式仲介」、「誠實服務」經營模式擴散至全台，提供消費者更好的購售屋保障，也帶動產業向上提升。

孫慶餘並指出，永慶房產集團旗下五個品牌：永慶房屋、永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋及台慶不動產，攜手提供誠實服務，獲得社會大眾的高度認同，讓集團在全台的店數規模已正式突破 1,600 店。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成。(鉅亨網記者張欽發攝)

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成表示，集團今 (2023) 年上半年新開了 100 多店，合計總店數突破 1600 店，其中，有巢氏現有約 400 餘店，加上已簽約以及預計營運的，今年將邁向 450 店，未來 10 年，訂立邁向 700 店目標。

對於政府打炒房，莊志成認為，政府打炒打房，交易量確實明顯萎縮約 3 成，但永慶集團所受影響其實不到 7%，主要是遵循集團策略，採取網路聯賣制度，配合科技資源運行，各店平均聯賣比例超過 3 成，除了可以加速銷售，對於消費者來說，也更容易找到理想的房屋。

莊志成也強調，目前政府打炒房，除了可抑制炒作歪風，還能防範消費者被詐欺，與永慶集團理念不謀而合，長期來看對於台灣房市相當有利，永慶集團相當支持，也希望未來消費者都擁有一個安全交易的環境。