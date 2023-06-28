〈房產〉門牌效應差很大！捷運雙北這兩站房價每坪差45萬元

雙北市因地理位置鄰近、商業交流頻繁和交通便利等原因，因此常被劃分在同一個生活圈內，但是在部分的雙北交界處，卻出現房價落差極大的現象。房仲業者依實價登錄資料，統計大台北捷運中，雙北市捷運交界共計 10 處站點的大樓房價表現，發現「古亭站」與「頂溪站」的大樓單價差了高達 45 萬元，差幅達 78%。

在雙北市捷運交界點中，「古亭站」大樓平均單價每坪為 103.5 萬元，一站之隔的「頂溪站」每坪僅 58.1 萬元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，「古亭站」為松山新店線與中和新蘆線交會的捷運站點，且位處中正區及大安區交界，屬台北市精華地段，加上鄰近國立師範大學和師大商圈，交通、生活、學區機能兼備，深受購屋族群青睞，也讓「古亭站」房價衝破百萬大關。

陳金萍指出，距離台北市僅一橋、一站之隔的「頂溪站」，位於永和區最精華的地段，坐擁多個大型綠地公園，像是仁愛公園、綠寶石公園等，可供日常運動、休憩，此外，鄰近樂華夜市，商業機能活絡、生活機能完備，吸引不少民眾進駐。

不過，捷運頂溪該區相對發展較早，周邊的大樓大都屋齡較高，因此房價偏低。根據實價登錄資料，「頂溪站」大樓房價平均每坪僅 58.1 萬元，足足比一站之隔的「古亭站」便宜了 45 萬元，價差 78%，因此若購屋預算有限，又想縮短往來雙北的通勤時間，「頂溪站」是個很好的選項。

在雙北市交界的捷運站當中，僅「江子翠站」房價高於「龍山寺站」。根據實價登錄資料，「江子翠站」周邊的大樓平均單價高達 64.6 萬元，高於「龍山寺站」的 61 萬元。陳金萍指出，「江子翠站」是在雙北市交界的捷運站點中，唯一擁有新北市門牌卻勝過台北市的，且為板南線上第一個新北市的門牌。

近年來，「江子翠站」因受益於江翠北側重劃區的帶動之下，讓當地房價跟著上漲，不只新成屋的大樓價格上升，連帶帶動中古屋大樓的房價，讓當地大樓整體房價都呈現上升趨勢。陳金萍補充，「龍山寺站」因位於台北市的萬華區，當地發展較早，周邊以屋齡較高之電梯大樓占大多數，因此房價也略低於「江子翠站」。

陳金萍提醒，過去購屋族群有時只鎖定單一地區的房屋，導致被迫屈服於當地的房價，僅能購買到小坪數的物件。而且，許多購屋族群也都較偏好擁有台北市門牌的房子，但是在新北市，因為具備有如此方便的捷運路網，以及公車路線通過，甚至有許多站點也都很鄰近台北市，但房價卻相對親民許多。