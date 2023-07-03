永信建設Q2營收創6季以來新高 下半年還有3案即將完工銷售

受住宅剛性需求支撐業績，永信建設 (5508-TW) 今 (3) 日公布最新營收資訊，2023 年 6 月營收 6.68 億元，月減 5.76%，年增 5.98 倍，第二季營收 18.03 億元，改寫了 6 季以來營收新高，永信建設在今年下半年還有 3 案即將完工銷售。

永信建設 2023 年第二季營收 18.03 億元，季增 1.36 倍，年增 2.81 倍，創 6 季以來營收新高，2023 年 1-6 月營收 25.65 億元，年增 58.49%。

永信建設對去年股利配發現金股利每股 6.3454 元，將在 7 月 5 日除息交易，以今天永信建設收盤價 74 元計，現金殖利率爲 8.57%。

永信建設 2023 年預計可供銷售入帳個案，包含已完工與即將完工共 10 案，預估總銷金額達 220 億元，永信看好剛性需求支撐業績成長。

永信建設以「先建後售」模式銷售建案，和自住型規劃的產品，受首購與換屋族群的剛性支撐，截至目前永信建設 2022 年完工的「謙樂」、「禾豐」與「晴川」以及今年上半年陸續完工之楠梓區「晴萃」與「原旭」、鳳山區「豐華大鎮」、小港區「博萃」案銷售情形優於預期，將成為今年下半年主要營收動能。

永信建設在今年下半年還有 3 案即將完工銷售，包含楠梓區「和平二期」、三民區科工館的「有光案」與鳳山區五甲公園旁的「福誠七期」；2024 年預計有包含鳳山區保成案二期與鳳東案、仁武區大昌案等。

永信建設 2023 年首季營收 7.62 億元，毛利率爲 49.12%，季減 3.03 個百分點，年增 0.78 個百分點，稅後純益爲 2.59 億元，季減 16.72%，年減 37.1%，每股純益爲 1.19 元。