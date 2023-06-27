〈房產〉Q2台灣商用不動產交易突破400億元 百億元資金鎖定商辦

鼎固 - KY(2923-TW) 團隊昨 (26) 日以 116.8 億元標下天母新光天母傑仕堡大樓，也一舉推升 2023 年第二季的商用不動產交易規模達 439 億元，其中並以購置辦公室最為積極，超過 100 億元資金流向商辦、廠辦類產品，並且區域集中於雙北，商仲業者指出，預估在辦公室舊換新需求帶動下，下半年辦公市場買氣續旺。

同時，信義全球資產公司預售，商用不動產的買方，將主要鎖定屋齡新、帶有綠建築等 ESG 題材的辦公大樓

信義全球資產統計 2023 年第二季上市櫃法人購置商用不動產交易額為 439 億元，季增 2.11 倍，其中鼎固置業以 116.8 億元得標新光一號 REITs 新光天母傑仕堡大樓，是今年截至目前為止首宗逾 100 億元級別的交易案。信義全球資產公司顧問發展部經理林建勛分析，今年首季受到國際金融局勢動盪、升息因素干擾，市場保守觀望氣息濃，交易額僅 141 億元；第二季起利空因素淡化、市場撥雲見日，交易件數、金額均有回穩，上市櫃法人重點布局辦公室，單是 5 月辦公室交易量就有 123 億元，創下 9 個月以來的新高紀錄。

關注 2023 年第二季辦公市場交易情形，信義全球資產指出，其中辦公、廠辦交易額就貢獻了 180 億元，占季交易約 41%，分析辦公室買方結構，金融業及投資機構以 58% 佔比居冠、其次為科技業佔 22%、其他產業佔 20%，顯見辦公室因具穩定收益及未來增值性，在高通膨時代成為投資人資產配置的首選產品。

此外，信義全球資產剖析交易區域發現，本季辦公室交易集中在雙北市，且各有千秋。北市精華商圈、臨捷運站的商辦產品具稀缺性，吸引購買力強的企業入手，買方除了當下自用或出租，也看好未來開發改建的效益；新北市則聚焦廠辦交易，由於目前市場上新廠辦供給有限、去化穩定，連帶預售案也十分熱絡，例如國揚實業位於三重中興段的廠辦案，本季預售交易金額總計達到約 35 億元，買方有伊雲谷數位科技 (6689-TW)、和潤企業 (6592-TW)、世代永富投資。

林建勛進一步分析下半年商用不動產趨勢，雖然央行終止連續升息，但國際通膨壓力仍在，加上央行祭出第五波房市管制、《平均地權條例》子法即將上路，仍需謹慎面對市場變化，但不用過分悲觀，隨著疫後內需景氣復甦，交易量務求穩健發展，商用市場自用動能仍強；加上國際淨零碳排趨勢，符合 ESG 的綠建築、智慧建築的辦公、廠辦大樓對買方更具誘因，而價格是否穩定，則是影響市場交易量的變因。