投資人等待關鍵的PCE物價數據 美債殖利率上揚

美國國債殖利率周五 (30 日) 攀升，投資人等待關鍵通膨數據，這些數據可能為 Fed 下一步利率政策舉措提供訊息。

美東時間上午 6:09，10 年期國債殖利率上漲 3.2 個基點至 3.886%。2 年期國債殖利率上漲 4.9 個基點至 4.927%。

殖利率和價格走勢相反，1 個基點等於 0.01 個百分點。

投資人準備等待最新個人消費支出 (PCE) 物價指數的發布，該指數是 Fed 首選的通膨指標。《道瓊》調查的經濟學家預計 5 月核心 PCE 將上漲 0.3%，略低於 4 月 0.4% 的漲幅。按年計算，預計成長 4.7%，與上月數據一致。

個人支出和收入數據將與個人消費支出報告一起發布，這可能會影響 Fed 未來的政策。

本周 Fed 主席鮑爾再次表示，利率可能還會走高，因為他認為有必要採取進一步的限制來降低通脹。他周四 (29 日) 補充指出，使通膨接近 Fed 2% 目標範圍的過程預計也需要「很長一段時間」。

投資人還消化了近期的經濟數據，包括周四發布的第 1 季國內生產總值 (GDP) 終值為 2%，由之前預期的 1.3% 大幅上修。

投資人普遍擔心利率上升會導致經濟衰退。鮑爾周三 (28 日) 表示，經濟衰退是有可能，但不是最可能的情況。