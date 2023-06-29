〈財報〉美光Q4展望佳 CEO稱營收低谷已過 盤後一度揚升4%

記憶體大廠美光 (Micron) 周三 (28 日) 盤後公布上季財報優於預期，並給出樂觀財測。公司表示，儘管中國當局的調查仍是重大阻力，但供過於求的情況正在改善，整個記憶體產業已經渡過營收低谷，消息激勵盤後股價彈升。

FY 2023 Q4 財測 v.s. FactSet 訪調分析師預期

營收：37 億至 41 億美元 v.s. 38.8 億美元

(Non-GAAP) 每股虧損：1.26 美元至 1.12 美元 v.s. 1.07 美元

美光執行長 Sanjay Mehrotra 於聲明表示：「長遠來看，美光的技術領先地位、產品組合和優異的營運，將繼續強化公司在不同成長市場的競爭地位 (包含人工智慧以及以記憶體為中心的運算技術)。」

Mehrotra 在電話會議上表示，雖然 AI 為短期銷售帶來重大提振效果，但個人電腦 (PC)、智慧手機和伺服器銷售預測看起來比預期還要更糟，且可能侵蝕這些收益。

和許多同業一樣，智慧手機和 PC 的低迷需求推高庫存，導致美光產品訂單大幅減少。但整體來說，Mehrotra 向分析師表示，削減供應的行動已經開始穩定市場。

美光 (MU-US) 周三收盤小漲 0.4% 至每股 67.07 美元，樂觀的展望一度帶動盤後股價強升逾 4%，截稿前漲幅收斂至 2.4%。該股今年迄今已漲約 34%。

Q3(截至 6/1) 財報關鍵數據 v.s. FactSet 預期

營收：37.52 億美元 (年減 57%) v.s. 36.5 億美元

(Non-GAAP) 淨虧損：15.7 億美元 (去年同期淨利 29.4 億美元)

(Non-GAAP) 每股虧損：1.43 美元 (去年同期 EPS 為 2.59 美元) v.s. 1.61 美元

財報顯示，美光上季營收年減近六成至約 37.5 億美元，仍優於市場預期，雖較去年盈轉虧，調整後每股虧損 1.43 美元，但幅度小於市場預期。

Mehrotra 於聲明表示：「我們相信記憶體產業已經走過營收低谷，隨著供需逐漸恢復平衡，我們預估利潤率將有所改善。」

但他也說，中國近期以國家安全風險為由，下令禁止關鍵產業採購美光產品的行動，仍是一大阻力，正在影響公司前景並拖累復甦。

美光警告，與中國客戶有關的一半銷售額可能受當局調查影響，約占全球營收的「低雙位數百分比」(low-double-digit percentage)。美光在中國和香港的業務收入，約占公司總收入的四分之一。