美國對中國採購禁令表達「嚴重關切」 美光估營收損失個位數百分比

美國國務院周一 (22 日) 對中國禁止採購美光 (Micron) 產品的命令表達「嚴重關切」，商務部正與北京當局直接溝通，傳達美國更清楚的立場。美光高層目前預估，中國禁令對該公司營收為個位數百分點。

中國網信辦周日宣布，美國美光公司的產品存在嚴重網路安全隱憂，且未通過網路安全審查，國內關鍵資訊基礎設施營運商應該停止採購美光的產品，但中國未詳述風險為何或說明哪些產品將受到影響。

美國國務院發言人 Matthew Miller 周一表示，中國對美光的舉措，不符合中國對「開放市場和致力於透明監管架構」的承諾。

美國商務部周日晚間也發布類似聲明，米勒表示，商務部正與中國政府直接溝通，傳達美國更清晰的立場。

美光：營收損失約個位數百分點

美光財務長 Mark Murphy 周一與摩根大通的電話會議中說，目前不清楚中國的疑慮何在，而美光從總部在中國的企業獲得的直接和間接營收約占整體四分之一。

Murphy 說：「我們目前預估，總營收受到的影響可能介在偏低至偏高的個位數百分比。」

Murphy 分析，低階產品總營收衝擊可能在偏低個位數百分比 (約 1-3%)，高階產品衝擊則為偏高個位數百分比 (約 7-9%)。

這番話幫助美光 (MU-US) 股價跌幅收斂，該股周一終場下跌 2.9% 至每股 66.23 美元，盤前一度下挫 6%。

有中國曝險的美國晶片製造商股價也下跌，高通 (QCOM-US) 下跌 0.6%，博通 (AVGO-US) 跌 1%。

分析師：影響有限

中國晶片股勁揚，兆易半導體 (603986-CN)、君正半導體 (300223-CN)、深圳開發科技 (000021-CN) 漲幅介在 3% 到 8%，不過到尾盤漲幅都收斂。

美光的南韓競爭對三星電子、SK 海力士也一度上漲，但尾盤同樣漲幅收斂。

Jefferies 分析師說，美光的 DRAM 和 NAND 產品較少在伺服器，因此推估美光在中國大部分營收並非來自電訊設備和政府，最終影響有限。

Berstein 表示，美光的企業和雲端伺服器比重相對低，預估受影響營收約 2%。

分析師認為，美光在中國主要客戶大多在消費性電子產業，此禁令直接影響有限，但警告，北京此舉仍可能讓一些客戶在考慮政治風險之後， 從供應鏈剔除美光的產品。

中國宣布時機

美國去年 10 月宣布對特定美國晶片設備出口管制後，中國在 3 月底展開網路安全調查，美光成為第一家被中國鎖定的美國晶片製造商。不過近幾個月隨著美中緊張升高，北京當局曾對美商美思明智集團 (Mintz Group) 和貝恩集團 (Bain) 突擊搜索。

北京宣布封殺美光的時機點，也和七大工業國 (G7) 高峰會舉行時機相吻合。G7 上周六在廣島峰會上達成共識，將設法「降低中國風險，但不與中國經濟脫鉤」(de-risk, not decouple)。

雖然中國官媒報導，和美光相關的決策是國安疑慮下的單一個案，和地緣政治無關，但中國官媒環球時報前總編中國胡錫進看法不同，他在推特上說：「華府鼓勵美國企業做一些危害中國國安的事情，因此懷疑中國企業做同樣的事，全世界都該提防美國。」

美國北京商會主席 Michael Hart 表示，這道禁令為中國營運美國企業帶來不確定性，「成員都在問我們兩件事：他們會不會因為身為美國人被鎖定，以及，在經商環境日益受國安疑慮影響的環境中，確保遵循法規？」