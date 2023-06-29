〈美股熱門股〉蘋果盤中股價寫紀錄新高 市值挺進3兆美元

蘋果 (AAPL-US) 周三（28 日）盤中股價一度上漲 1%，至每股 189.90 美元，創盤中歷史新高，有望以市值首次突破 3 兆美元收盤。截稿前，蘋果股價漲勢收窄至 0.52%，每股暫報 189.07 美元。

根據 Refinitiv 的數據，蘋果昨日股價收漲 0.4%，至每股 188.81 美元，市值達到 2.97 兆美元。過去 2022 年 1 月 3 日的盤中交易中，蘋果市值一度超過 3 兆美元，之後收盤時略低於這一水準。

在這家全球市值最高公司的股價出現最新上漲之前，華爾街幾家科技相關的重量級公司股票今年都出現強勁反彈，原因是投資者押注聯準會（Fed）即將結束升息行動，以及對人工智慧（AI）潛力的樂觀情緒。

蘋果股價為何上漲？Global Investments 高級投資組合經理 Thomas Martin 表示，實際上沒有任何從根本上支援股價走勢的新資訊，有的就只是市場本身。

蘋果股價今年上漲 46%，而輝達 (NVDA-US) 則飆升 185%，成為首家市值超過 1 兆美元的晶片製造商。特斯拉 (TSLA-US) 和臉書母公司 Meta Platforms (META-US) 今年的股價上漲逾一倍，微軟 (MSFT-US) 的股價上漲 40%。

蘋果在月初的全球開發者大會（WWDC）上推出眾所矚目的混合實境（MR）頭戴裝置，這是自 10 多年前推出 iPhone 以來，蘋果押下的風險最大的賭注。

此外，蘋果 5 月份公布的最新財報顯示，儘管營收和獲利雙雙下滑，但仍超出分析師的預期，加上股票回購的穩定記錄，這些財務業績鞏固該公司在全球經濟不確定時期作為安全投資的聲譽。

蘋果股價最近的漲幅超過分析師對該公司未來獲利的預期。根據 Refinitiv 的資料，該股目前的預期本益比約為 29 倍，為 2022 年 2 月以來的最高。