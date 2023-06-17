美光：中國市場一半營收將受禁令影響

根據多家媒體報導，晶片製造商美光周五（16 日）警告，與中國客戶的一半收入可能受到禁令影響，這部分收入占全球營收的低兩位數。與此同時，美光也宣布在未來幾年內對其位於中國西安封測廠投資逾人民幣 43 億元。

美光警告一半來自中國收入會受禁令影響。美光表示，從中國和香港公司獲得的收入（包括直接銷售以及通過分銷商進行的間接銷售）約占公司全球營收的四分之一。不過該公司表示正在努力緩解這種影響，並預估按季營收差異會加大。

與此同時，美光已決定收購力成西安的封裝設備，還計劃在美光西安工廠加建新廠房，並引進全新且高性能的封裝與測試設備，以期更好滿足中國客戶需求。

美光此前成為中國監管機構目標，中國網信辦上個月表示，美光有網絡安全問題隱患，要求中國關鍵基礎設施運營商停止採購美光產品，然而關鍵基礎設施運營商以外客戶仍可購買美光產品，美光此次在新聞稿未有提及任何禁售令消息。

美光執行長梅羅塔表示，「這項投資計畫彰顯美光對中國業務與中國團隊成員堅定不移的承諾」。美光中國區總經理吳明霞表示，「新加建廠房落成後，我們將在西安陸續引入新的設備及製程。收購力成西安資產使美光西安能夠直接營運所有封裝測試業務」。

另外美光表示，此次投資將提升公司在西安製造多種產品組合的靈活性，使美光能直接運營其在西安工廠封裝測試的業務，此次宣布的新廠房將引入全新產線，用於製造移動 DRAM、NAND 及 SSD 產品，以強化西安工廠現有的封裝和測試能力。

根據此前達成的長期戰略協議，力成西安的設備自 2016 年以來一直在美光全資的廠房中運行，該協議目前已到期。美光預估此項收購項目將在大約一年內完成，需獲得中國監管部門批准。

截稿前，美光 (MU-US) 盤中股價下跌 1.47%，每股暫報 67.81 美元。