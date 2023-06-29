〈美股盤後〉鮑爾堅持放鷹  輝達跌近2% 三大指數收黑

聯準會主席鮑爾堅稱升息週期尚未結束，美股主指週三 (28 日) 多收黑，科技股領漲。

隨著美國每週原油數據帶來利多，能源股強漲。特斯拉、郵輪股走強，提振消費性類股。由於美國傳出再祭人工智慧 (AI) 晶片出口禁令，半導體類股抑制科技股漲勢。聯準會公布年度銀行壓力測試結果前，市場謹慎以對，金融股表現不佳。

道瓊週三收跌近 75 點，標普走低 0.04%，費半下挫 0.90%，四大指數中僅那指收紅 0.27%。

政經方面，一年一度的歐洲央行 (ECB) 年度論壇在葡萄牙南部登場，歐洲央行總裁拉加德 (Christine Lagarde)、聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell)、英國央行總裁貝利 (Andrew Bailey) 維持鷹派言論，僅日本央行總裁植田和男維持偏鴿立場。

鮑爾週三指出，強勁的勞動力市場持續推動消費支出 (個人消費支出約佔美國國內最終支出的三分之二)，貨幣政策的限制性還不夠，不會完全排除連續升息的可能性；經濟衰退並不是最有可能的情況。

聯準會週三盤後公布年度銀行壓力測試結果，所有 23 家美國銀行經受住嚴重的經濟衰退，同時繼續向消費者和企業提供貸款，安然度過測試。

美中晶片戰持續，外傳美國將對中國實施新一波的人工智慧 (AI) 晶片出口管制，輝達專為中國市場推出「A800」恐將無法出口至中國，同時，美國政府也考慮限制企業向中國 AI 公司出租雲端服務。

週三 (28 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊有 7 大板塊收黑，公用事業、材料和必需消費品領跌；能源、通訊服務和非必需消費品領漲。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌互見。亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.11%；Meta (META-US) 跌 0.61%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.63%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.56%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.38%。

道瓊成分股逾半收跌。聯合健康 (UNH-US) 下跌 1.68%；家得寶 (HD-US) 下跌 2.3%；旅行家 (TRV-US) 下跌 2.45%；Salesforce (CRM-US) 上漲 1.6%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 1.54%。

費半成分股多收低。應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.72%；AMD (AMD-US) 跌 0.20%；美光 (MU-US) 上漲 0.42%；德儀 (TXN-US) 跌 0.77%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.88%；輝達 (NVDA-US) 下跌 1.81%。

台股 ADR 全數血染。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.14%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.38%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 2.12%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.37%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 週三走高 0.63% 至每股 189.25 美元，市值來到 2.98 兆美元。瑞穗證券週三上調蘋果 iPhone 產量預估，同日，科技股大多頭 Wedbush 對蘋果市值突破 3 兆美元發布利多報告。

輝達 (NVDA-US) 下滑 1.81% 至每股 411.17 美元。輝達財務長 Colette Kress 表示，公司從媒體報導得知此事，目前整體市場對輝達產品的需求強勁，如果晶片禁令範圍擴大，短期內不會對公司獲利有太大影響。

特斯拉 (TSLA-US) 收紅 2.41% 至每股 256.24 美元。特斯拉在中國的銷量有望再創歷史新高，招商銀行國際證券分析師 Shi Ji 估計，今年 4 月至 6 月，特斯拉可能在中國銷售 15.5 萬輛汽車，較其創紀錄的銷量第一季再增長 13%。

美光 (MU-US) 揚升 0.42% 至每股 67.07 美元。美國半導體大廠美光週三和印度政府簽訂合作備忘錄，美光將在印度古吉拉特邦 (Gujarat ) 新建一座新的晶片組裝和測試廠， 這將是該公司在印度的首座工廠。

經濟數據

美國 5 月批發庫存月率初值報 - 0.1%，預期 - 0.2%，前值 - 0.3%

華爾街分析

美銀 CEO Brian Moynihan 表示，美國通膨率可能要到 2025 年才能達到聯準會 2% 的目標，他援引美銀客戶數據表示，消費者已經將支出削減至與 2% 通膨率一致的水平。

Nationwide 投資研究主管 Mark Hackett 表示：「季末持股部位可能在本週結束前帶來市場波動，投資人正越來越多地消化經濟軟著陸的預期，因次要推動下一階段的市場走勢，就需要財報利多來推動。」

貝萊德分析師樂觀預期：「即使總體經濟環境不太好，AI 這樣的巨大力量也可以成為股市報酬的重要推動力，長期投資人可以忽略一些近期的痛苦。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主