美若祭AI晶片新管制 輝達CFO：美國產業將永遠失去在中國的機會

美國傳出可能擴大人工晶片 (AI) 出口管制，輝達 (Nvidia) 財務長 Colette Kress 周三 (28 日) 表示，此舉雖然不會對獲利產生立即、實質的影響，但長期來說，美國產業將永遠失去在中國的發展機會，這對美國晶片產業是沉重的長期成本，也是對美中關係的又一打擊。

Kress 在 Piper Sandler 舉辦的 AI 網路論壇中表示，公司已經注意到美國商務部新的出口管制，可能影響輝達 A800 和 H800 晶片對中國的銷售，但拜全世界對輝達產品強勁的需求之賜，就算美國的新管制生效，也不會對財務造成立即的實質影響。

她說：「但長期來說，若擴大管制、限制輝達資料中心繪圖晶片 (GPU) 賣到中國，將導致美國產業永遠失去在在全球最大市場之一競爭和居於領導地位的機會，對我們未來的商業和財務影響是存在的。」

Kress 說，中國約占輝達資料中心收入的 20-25%，但其中包含許多不受美國管制影響的產品。

華爾街日報 (WSJ) 周二率先披露，拜登政府正在考慮新的 AI 晶片出口管制，且可能影響到輝達專供中國客戶的晶片，彭博、路透等外媒也跟進報導，但白宮拒絕置評。

根據報導，新管制實施時間還不確定，因為英特爾、輝達等半導體製造商還在設法遊說美國政府放寬甚至放棄管制。知情人士透露，為了避免觸怒北京，美國可能等到財長葉倫 7 月初訪中行過後，才會採取行動。

輝達 (NVDA-US) 周三收盤下跌 1.81% 至每股 411.17 美元，超微 (AMD-US) 小跌 0.2%，費城半導體指數挫跌近 1%。

輝達過去兩年來股價走勢，圖取自 MarketWatch

研擬中的新管制是去年 10 月 31 日命令的擴大版。輝達曾警告，10 月禁令威脅到 4 億美元營收，導致股價重挫，但輝達很快找到繞道的方法，改供應符合規定的 A800 晶片給中國。輝達去年也曾以疫情短缺變過剩為由下修財測，讓股價元氣大傷。

時至今年，輝達 3 月推出新的 AI 晶片，超微也緊接著在 4 月推出新品。

在 AI 熱潮推波助瀾下，輝達股價今年來狂飆超過 150%，超微大漲 70%，遠勝標普 500 同期的上漲 14%，而科技股為主的那斯達克綜合指數同期勁揚 30%。