力成擬出售西安廠資產給美光 在台擴大高階封測產能

封測大廠力成 (6239-TW) 今 (16) 日宣布，日前收到美光將執行購買力成西安資產權利的通知，將於 6 月 27 日召集臨時董事會核議此資產買賣交易案，資金到位將用於在台擴充先進封裝產能；而力成佈局邏輯與高階封測市場已取得明顯進展，將能彌補西安廠移轉對營收的影響。

力成西安廠設立於 2014 年，主要提供美光科技供應全球電腦使用 WBGA 封裝技術的動態記憶體 (DRAM)，目前營收占比約 5%。

依力成與美光 2016 年 1 月生效的服務合約約定，合約滿 6 年後，美光有權利購買力成西安的資產，並約定當美光決定購買後，雙方有一年的執行資產移轉交割過渡期。

力成表示，本週收到美光正式提出決定購買力成西安資產的通知，基於合約約定，公司認為接受美光要求最符合雙方利益。

力成表示，移轉西安廠並不會對公司營運產生任何重大的財務影響，營業額的減少在一年過渡期後才會發生。力成去年已在台擴充新的 WBGA 產能，近幾年也積極努力拓展邏輯及高階封測市場，且已取得明顯進展，將持續貢獻營收及獲利。

力成認為，移轉西安廠營運對公司營收影響有限，這也消除投資者這幾年來對力成一個不確定因素的憂慮。

力成強調，與美光保有長期的合作夥伴關係，雙方仍會在既有基礎上，持續加強彼此合作。

