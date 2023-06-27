盤後速報 - 陽明(2609)下週(7月4日)除息20元，預估參考價41.1元

陽明(2609-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利20元。
以今日(6月27日)收盤價61.10元計算，預估參考價為41.1元，息值合計為20.0元，股息殖利率32.73%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
陽明(2609-TW)所屬產業為航運業，主要業務為國內外水上貨運、客運業務之經營。倉庫、碼頭、拖船、駁船、貨櫃集散場站業務之經營。船舶、貨櫃及車架之修理、租賃、買賣業務之經營。近5日股價下跌3.32%，台灣加權指數下跌0.73%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/04
|61.10
|20.0
|32.73%
|0.0
|2022/06/27
|98.3
|20.0
|20.35%
|0.0
|2011/09/22
|16.4
|1.25
|7.62%
|1.0
|2009/08/25
|12.25
|0.15
|1.22%
|0.0
|2008/08/29
|18.0
|0.9997821
|5.55%
|1.0
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