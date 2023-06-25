〈台股風向球〉投信創近2年單周最大賣超 提防季底結帳壓力

端午連假期間，美股指數震盪整理，而進入第二季季底，法人提醒，台北匯市連日貶，投信在集中市場已是連 6 日賣超，上周更創近 2 年單周最大賣超，因此，本周應提防內外資資金動能持續同步減弱，更恐連袂出現結帳壓力，下檔支撐先看 10 日線位置，在中小散戶參與熱度不減之際，仍有望維持上有壓下有撐格局。

上周外資在集中市場連 2 日買超，但投信連 6 日賣超，且單周賣超 75.6 億元，創 2021 年 7 月下旬以來單周最多，結帳意味濃厚，但內外資卻明顯對作。

以金額來看，外資上周賣超較多的標的有聯電 (2303-TW) 近 38 億元，兆豐金 (2886-TW) 和宏碁 (2353-TW) 在 25 億元上下，緯穎 (6669-TW) 和陽明 (2609-TW) 也均超過 20 億元，聚陽 (1477-TW)、統一 (1216-TW) 和永豐餘 (1907-TW) 均逾 15 億元。

不過，外資仍買超聯發科 (2454-TW) 近 36 億元，奇鋐 (3017-TW)28 億元，長榮 (2603-TW)、遠傳 (4904-TW) 和華碩 (2357-TW) 均超過 20 億元。

投信賣超金額較多者有長榮 48 億元，緯創 (3231-TW)45 億元，奇鋐近 24 億元，聯詠 (3034-TW)、華碩、廣達 (2382-TW) 和旺宏 (2337-TW) 在 14 億元上下。

而投信則是買超兆豐金、聚陽、宏碁和緯穎均逾 20 億元，並買超統一和永豐餘均超過 15 億元。

統一投顧指出，端年節前外資轉為賣超，上檔壓力浮現，但技術面來看各期均線仍呈多頭排列，指數持續沿 10 日均線，中期指標 MACD 柱狀圖仍維持紅棒，顯示中多格局未變。