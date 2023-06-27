〈台股盤後〉漲多拉回修正壓力增 大盤下跌171點摜破月線

台股大盤今 (27) 日在漲多拉回的壓力之下，加上主帥台積電 (2330-TW) 進入整理、消化市場賣壓，造成盤中指數壓力大增，呈現開低走低格局，終場大盤跌破 1 萬 7000 點大關，指數收黑下跌 171.34 點，以 16887.9 點作收，成交值 2938.53 億元，市場專家指出，台股漲多拉回的表現仍爲正常的走勢。

7 月將進入暑假，部分生技股及遊戲股，暫時成為資金的避風港，華義 (3086-TW)、大宇資 (6111-TW)、昱泉 (6169-TW)、傳奇 (4994-TW) 盤中攻上漲停，和康生 (1783-TW) 也站上漲停。

證券分析師黃漢成指出，今天的台股盤中出現高檔震盪拉回，盤中 AI 伺服器相關個股仍因漲多拉回而持續修正，預估大盤壓回在月線的支撐仍可以留意。

台北股市 27 日集中市場加權股價指數早盤開在 17022.15 點，最低 16887.9 點，最高爲 17035.49 點，大盤終場收跌 171.34 點或 1%，收盤指數報 16887.9 點，市場成交值爲 2938.53 億元。

今天盤中 AI 伺服器相關個股呈現開低走低，股價持續進行修正，包括緯創 (3231-TW)、廣達 (2382-TW)、英業達 (2356-TW) 、技嘉 (2376-TW) 走勢不振，但 EMS 廠鴻海 (2317-TW)、IC 設計龍頭聯發科 (2454-TW) 則成為多方力守的重點指標個股，盤中股價力守平盤，但股價尾盤下殺。

但晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 今天除息，但呈現貼息走勢。

貨櫃航運股方面全面走高，長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 及陽明 (2609-TW) 股價不同調，僅長榮收紅。其中長榮將在 30 日除息 70 元。而航空類股華航 (2610-TW) 及長榮航 (2618-TW) 股價盤中呈現弱勢，終場也收黑。

今天大盤走勢不振，欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW) 及景碩 (3189-TW) 等 ABF 載板族群表現弱勢，同步收黑。

而台積電終場下跌 2 元或 0.35%，以 572 元作收。