〈台股盤前〉類股高檔輪動格局不變 留意籌碼面強力軌空走勢

台北股市 21 日收盤加權股價指數上漲 17.49 點或 0.1%，收盤指數報 17202.4 點，成交值爲 3214.02 億元，大盤收紅棒但指數仍在 5 日線之下，本周除類股高檔輪動預估將持續之外，另有籌碼面的航運股融券回補軋空及季底集團作帳題材。

本周爲融券最後回補日的主要個股包括，萬海 (2615-TW)、陽明 (2609-TW)、建準 (2421-TW)、緯創 (3231-TW)、廣運 (6125-TW) 等。市場專家指出，台股大盤在 10 日線不被跌破之下，仍可望維持偏多格局，資金派對尚未結束。

就上周六早晨美股收盤的數據來看，四大指數收黑，道瓊指數下跌 219.28 點，或 0.65%，收 33,727.43 點。那斯達克指數下跌 138.09 點，或 1.01%，收 13,492.52 點。標普 500 指數下跌 33.56 點，或 0.77%，收 4,348.33 點。費城半導體指數下跌 63.16 點，或 1.77%，收 3,506.71 點。其中台股 ADR 全的台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.18%

統計台股最新的重要個股融券餘額，以緯創 14034 張最多，長榮航 (2618-TW)13405 張、華航 (2610-TW) 的 7994 張最多；券資比方面以炎洲 (4306-TW)33.5% 最高、技嘉 (2376-TW)24.46%、建準也達 17.78%。

同時，在電子股的題材市場研究也顯示，在晶圓代工廠台積電 (2330-TW) 加速擴充 CoWoS 產能，預計將帶動封裝設備、封裝材料、先進封裝等產業走揚，包括 AOI 自動光學檢測設備、甚至 IC 載板、銅箔基板都將受惠。

證券分析師黃漢成指出，台股在高檔震盪整理，並產生類股輪動走勢，但技術指標高檔背離，在美股下跌及台幣走貶的數據之下，目前台股則回測 10 日線的支撐力道。