〈陸港盤後〉 中國LPR利率降幅不如預期 A股市場漲跌互見

中國 A 股市場三大指數周二（20 日）收盤漲跌互見，滬指跌 0.47%，中國人民銀行（央行）周二再度宣布調降貸款市場報價利率（LPR）10 個基點，但降幅不如預期，且北京仍未推出新一輪刺激措施。

滬指周二收盤跌 0.47% 報 3,240.36 點，深成指漲 0.28%，創業板指漲 0.28%，兩市成交額合計人民幣（下同）1.0900 兆元。

船舶、機床製造、航空等類股走高，文教休閒、酒店餐飲、地產、旅遊景點等族群齊跌。

香港恒生指數周二收盤大跌 1.54%，恒生科技指數重挫 2.47%。

中國央行周二授權全國銀行間同業拆借中心公布，6 月 1 年期 LPR 為 3.55%，前月為 3.65%，5 年期以上 LPR 為 4.2%，前月為 4.3%，均下調 10 個基點。

央行周二並展開人民幣 1,820 億元 7 天期逆回購操作，中標利率為 1.90%，與此前持平。周二有 20 億元逆回購到期，代表淨投放金額為 1,800 億元。

財信研究院副院長伍超明說：「LPR 下調有助於居民儲蓄向投資和消費轉化，尤其會刺激居民加大對汽車和住房等大宗商品的消費。」

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華也表示，央行調降作為房貸利率之「錨」的 5 年期以上 LPR，有助於降低購房成本。

央行把 5 年期 LPR 下調至 4.2%，如以商貸額度 100 萬元、貸款 30 年、等額本息還款方式計算，代表借款者每月還款金額減少 58.54 元，累計 30 年減少 2.1 萬元。

不過，股市周二之所以漲跌互見，原因是 LPR 利率的降幅不如預期。盛寶資本市場（Saxo）策略師黃永輝（Redmond Wong）說，市場希望 5 年期以上 LPR 能降 15 個基點，以展現北京對房地產市場的支持。

伍超明也示警，央行在本月下調 LPR 利率，但投資人不宜過度高估「降息」對消費和投資的刺激效應。需求不足仍是經濟運行面臨的突出問題，而一次 LPR 下調對提振需求的作用有限。他說：「導致當前需求不足的原因，是複雜和綜合性的，如預期有待提振、信心有待提高等，需要採取進一步的一攬子措施。」