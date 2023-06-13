經濟復甦動能漸失 中國央行意外調降短期政策利率

中國人民銀行周二（13 日）開展人民幣（下同）20 億元逆回購操作，並意外「降息」，把利率下調 10 基點，力圖振興國內經濟，並釋出穩市場預期信號。

中國央行在周二表示，為維護銀行體系流動性合理充裕，以利率招標方式展開 7 天期 20 億元逆回購操作，中標利率為 1.90%，此前為 2.00%。

Wind 數據顯示，去年央行曾兩度調降公開市場 7 天期逆回購操作中標利率，時間為 2022 年 8 月 15 日和 2022 年 1 月 17 日，調降幅度均為 10 基點。

相較於中期借貸便利（MLF）和貸款市場報價利率（LPR），逆回購公開市場操作（OMO）是央行針對不同期限和不同目標的利率調整工具，是央行的短期政策利率，目標是將短期市場利率穩定在政策利率附近。但自 5 月以來，受供需影響，銀行間 7 天回購利率均在政策利率下方徘徊。

央行這次把中標利率調降 10 個基點，既反映了資金市場供求需要，進一步緩解銀行息差水準，也釋出加強逆周期調節和穩市場預期的信號，為未來降低資金和融資成本創造條件。

中國央行在周四將有 2,000 億元 1 年期 MLF 到期，投資人高度關注 MLF 會否跟進變相「降息」。接受《彭博》調查的 16 名經濟學家中，7 人預估央行將調降 MLF 利率。

中信證券表示，變相「降息」可能性升高。進入 6 月，下半年穩增長重要窗口期正式到來，加上近期部分經濟數據欠佳，市場信心低落，降息必要性明顯升高，央行可能會把 1 年期 MLF 利率下調 5～10 個基點。