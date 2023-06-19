〈走進中國〉中國央行出手「降息」 民眾手上閒錢流向哪裡了？

在中國銀行機構下調存款利率後，上周中國人民銀行（央行）也把中期借貸便利（MLF）利率調低 10 個基點。當銀行利息越來越不划算時，民眾手中的「閒錢」又將流向哪裡呢？

保本保險、黃金再成熱門

據《第一財經》報導，「最近咨詢保險商品的人變多了。」 一名人壽保險業務員表示。

近期監管機關要求壽險公司把新開發商品的定價利率降至 3.0%，影響保險商品的價格和收益。目前已經有不少公司下架、停售 3.5% 商品，最晚 6 月底，老商品將全面下架。因此，趁著這個檔口，很多人想搶搭 3.5% 商品「末班車」。

銀行也抓緊這一窗口期，將推銷商品的「火力」，從過去的理財商品轉向保險商品。

「理財商品不保本金，我們也會建議客戶購買更穩健的保險。」建設銀行某分行一位理財經理說，現在買保險的客戶確實比買理財多。不論銀行網點大廳，抑或朋友圈、小紅書、抖音等各類社交平台，現在銀行客戶經理都在賣命吆喝這類商品。

不過，專家也對上述現象示警。「大家要保持理性思考，要仔細研究商品是否與自己的預期匹配，不必因為緊張 3.5% 利率即將結束，就著急上車。」 永贏基金宏觀策略研究員表示。

此外，黃金也再次成為投資人眼中的「香餑餑」。多名銀行工作人員說，隨著黃金價格走高，這段時間咨詢和購買黃金的人也變多了。

民眾提前還貸 繼續「減負」

除了拿錢「買買買」，在降息環境下，民眾更希望降低家庭槓桿，開始籌謀還錢。

「 不知道怎麼進行投資了，還是先把房貸還了，減輕負擔，自己去投資，可能還沒有付銀行的利息多。」在一家股份行網點，前來辦理提前還房貸的趙女士說。

實際上，此趨勢已經延續數月。某國有銀行溫州分行個貸業務部門一位工作人員表示，最近一個月大概有人民幣（下同）1.5 億元的還款量，筆數 150 筆左右。以前一個月大概兩、三千萬元，只有幾十筆。「來還款的客戶主要分兩類，一部分是想賣房子，一部分是想轉『經營貸』。」他說。

最近一年和房貸利率掛鉤的 5 年期 LPR，已連降多次，但目前部分存量房貸利率仍然顯著高於約 4.25% 的平均房貸利率。以溫州為例， 2022 年 10 月，溫州首套房利率進入「3」時代，利率從 4.1% 調低至 3.8%，二套房貸利率維持在 4.9%。

論及民眾提前還房貸對銀行與房地產市場的影響，多數分析師認為，民眾提前還貸，有利於激發信貸需求。開源證券房地產行業分析師齊東表示，2022 年積累的購房需求在年初充分釋放後，出現斷檔，加上年輕剛需購房群體對未來收入的信心有待進一步鞏固，整體房地產市場顯著降溫。如果央行 6 月調降 LPR 利率，則有望提振民眾信心。

平安不動產一名投資經理則表示，在市場投資收益低於房貸利息收益的情況下，民眾提前還貸會增加銀行負擔。

隨著中國央行陸續下調逆回購、常備借貸便利（SLF）、MLF 等利率，市場預期，本周央行很可能也會調降貸款市場報價利率（LPR），民眾可能也會繼續提前還貸。