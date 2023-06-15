中國央行再出手！調降1年期MLF利率10個基點

中國人民銀行（央行）本周分別調降 7 天期逆回購利率與常備借貸便利利率（SLF）後，周四（15 日）再度出手，把中期借貸便利（MLF）利率下調 10 個基點，顯示決策官員日益擔憂國內經濟形勢。

中國央行周四發布公告，為維護銀行體系流動性合理充裕，展開人民幣（下同）20 億元 7 天期逆回購操作和 2,370 億元 1 年期 MLF 操作，中標利率分別為 1.9%、2.65%，此前分別為 1.9%、2.75%。周四有 20 億元逆回購和 2,000 億元 MLF 到期。

中國央行調降 MLF 利率，激勵香港恒生指數周四早盤大漲 2%，A 股市場創業板指也勁揚逾 1%。

央行官員調降 MLF 利率，顯示官員越來越擔心經濟復甦步履蹣跚，並認為需要提出更多刺激措施。 而中國央行調低 MLF 利率，意味著央行官員下周可能會進一步調降貸款市場報價利率（LPR）。

央行在周二不僅意外把 7 天期逆回購利率下調 10 個基點，也把常備借貸便利利率調低 10 個基點。

中國有愈來愈多數據顯示，國內經濟已經放緩，促使央行轉向刺激模式。百達資產管理公司（Pictet）亞洲總經研究部主管 Dong Chen 說：「這個信號非常重要，因為它代表政策方向逆轉，現在決策官員必須大踩油門，短期內我們持續需要貨幣和財政支持。」

巴克萊（Barclays）經濟學家預料中國央行將加快貨幣政策寬鬆腳步，將分別在今年第 3 季與明年第 1 季把存款準備金利率下調 25 個基點。巴克萊認為，由於中央政府的預算偏保守，加上地方政府財政惡化，中國政府提出重大財政刺激措施的空間有限。

不過，由於企業與消費者的貸款需求仍然低迷，目前任何降息政策對經濟成長的效果，可能都會很有限。 經濟學家認為，政府需要做更多工作，提振仍然低迷的信心。

據《彭博》周三報導，知情人士透露，最近幾周中國高階政府官員至少向商界領袖請益六次，請教提振國內經濟的策略，且語氣急促。消息人士說，商界大咖呼籲政府要緊急修改政策，並採取更加以市場為導向的成長模式，而非以計畫為導向。