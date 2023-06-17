美將台灣等7個經濟體 列入匯率操縱觀察名單 

美國財政部週五 (16 日) 向國會提交關於美國主要貿易夥伴的總體經濟和外匯政策的半年度報告。財政部未將任何一個貿易夥伴國列為匯率操縱國，但將台灣、中國和瑞士等 7 個經濟體列入「觀察名單」，以密切關注其外匯操作，而日本這次被移出觀察名單。

美國財政部指出，在截至 2022 年的四個季度中，審查和評估美國主要貿易夥伴政策，這些貿易夥伴約占美國對外商品和服務貿易的 80%。

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 最新聲明提到:「去年，美國貿易夥伴的大多數外匯干預都是以拋售美元的形式進行的，這些行動有助於加強他們的貨幣。然而，財政部仍對各國的貨幣做法和政策設置，及其與強勁、可持續和平衡的全球增長的一致性保持警惕。」

美國財政部判定的「匯率操縱國」，必須符合以下 3 項條件：第一，貿易夥伴國對美國貿易順差超過 200 億美元；第二，貿易夥伴國經常帳順差超過國內生產毛額 (GDP) 的 2%；第三：貿易夥伴國對貨幣市場持續性、單方面進行干預，並且年度內重複進行淨外匯購買金額超過 GDP 的 2%。

只要符合其中 2 項條件就會進入美國觀察名單，且必須連續 2 次的報告中少於一項符合，才能從名單內剔除。

最新報告得出的結論是，沒有主要貿易夥伴符合美國《 2015 年貿易便利化和貿易執行法》(U.S. 2015 Trade Facilitation and Trade Enforcement Act.) 列入匯率操縱國的三個標準，主要貿易夥伴並未操縱其對美元的匯率，以阻止有效的國際收支調整、或在國際貿易中獲得不公平的競爭優勢。

美財政部將台灣、中國和瑞士等 7 個經濟體列入美國的「觀察名單」(圖片：鉅亨)

不過，美國財政部將中國、韓國、德國、馬來西亞、新加坡、瑞士和台灣等主要貿易夥伴列入其貨幣作法和總體經濟政策的「觀察名單」。同時，財政部將日本從操縱匯率觀察名單剔除。

該報告中提到，瑞士此前符合被列為匯率操縱國的三項標準，但在截至 2022 年的四個季度中，瑞士僅符合三項標準中的一項，財政部將繼續加強對瑞士的分析，同時加強兩國的雙邊接觸。

此外，美國財政部再度呼籲中國提高其匯率政策透明度，鑒於中國未能公布其外匯干預措施，其匯率機制的關鍵特徵普遍缺乏透明度，這使中國在主要經濟體中顯得異常，財政部認為值得密切關注。