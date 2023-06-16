〈台幣〉美元回貶 新台幣帶量升值1.6分收30.708元 周線收紅

美元轉弱帶動新台幣升值收30.708元，周線收紅。(圖：華銀提供)
美元轉弱帶動新台幣升值收30.708元，周線收紅。(圖：華銀提供)

美元指數回落，帶動非美貨幣回升，新台幣兌美元今 (16) 日升值 1.6 分收在 30.708 元，台北及元太兩大外匯交易市場合計成交量放大至 17.215 億美元。新台幣單周升值 1.7 分，周線收紅。

美國聯準會暫停升息、歐洲央行持續升息，美元指數回落降至 102，非美元貨幣普遍走揚，新台幣兌美元今天早盤升破 30.7 元價位來到 30.665 元，盤中隨台股拉回，新台幣升勢也跟著收斂轉貶，匯價貶至 30.73 元，盤中持續在 30.7 元附近徘徊。

外匯交易員表示，今天匯市主要以進出口商實質拋補為主，來自外資的交易量並不大，因此新台幣盤中匯價持續在 30.7 元區間震盪，午盤後外資匯入帶動下，加上出口商拋匯，新台幣再度升破 30.7 元價位，終場升幅收斂，新台幣兌美元收在 30.708 元。

外匯交易員指出，歐洲央行 8 度升息，帶動歐元走揚進一步拉抬非美貨幣反彈，主要亞幣中包括人民幣新台幣同步走升，在美元走弱、非美貨幣偏升走勢下，讓出口商一改惜售態度進場拋匯，帶動新台幣升值。

外匯交易員表示，儘管美元指數回檔整理，但聯準會暗示今年還會再升息，且無降息可能，聯準會「偏鷹」態度提供美元升值一定的支撐力道，屆時包含亞幣在內的非美貨幣可能承壓轉貶。

至於新台幣後市動態，關鍵仍在於外資動向，台股近期突破萬七波段高點後微幅拉回整理，在外資買超金額減少情況下，研判新台幣短線可能在 30.7 元附近區間震盪。

根據中央銀行統計資料，主要亞幣中韓元升勢較強，升值 0.68%、人民幣升值 0.45%、日元升值 0.09%、新台幣升值 0.05%。

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