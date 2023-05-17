離岸和在岸人民幣匯率雙雙跌破7 創5個半月新低

離岸和在岸人民幣延續幾個月以來跌勢，相繼於周三 (17 日) 亞洲匯市早盤和晚盤先後突破 7.0 的整數關口，創五個半月來新低。

根據最新匯價，離岸人民幣下跌 0.29% 至 7.0192；在岸人民幣下跌 0.54% 至 7.0019。都是去年 12 月底以來盤中新低。

值得注意的是，近期美元指數小幅走升，但升幅小於人民幣跌幅，顯示人民幣的走跌多半出於自身因素。

去年 12 月以來，人民幣出現一波上漲行情，這是因為市場預期中國經濟重啟。隨著第 1 季宏觀經濟及公司財報相繼出爐，市場正檢討復甦程度。由於當前中國經濟復甦仍需一定時間，市場押注中美利差進一步擴大，人民幣匯率因此承壓。

不過，巴克萊外匯及新興市場宏觀策略師張蒙認為，受 Fed 將結束升息因素推動，未來人民幣進一步貶值空間有限。預估第 2 季度結束時，人民幣對美元匯率可能達到 6.9，然後在 2023 年底再升至 6.7。

人民幣於去年底開始走升，並於 1 月中旬觸及 6.7 左右的高點。不過之後就轉入下行通道，並於 3 月初試探 7 整數關口。在 3-5 月間，人民幣在 6.8 和 6.9 區間內震盪走弱。

中美利差和經濟基本面是觀察人民幣匯率走向的兩個角度。目前，中美經濟基本面分化，中國經濟復甦不及預期。為提振經濟，市場正押注中國人民銀行採取貨幣刺激措施。這將推動中美利差擴大，進而使人民幣匯率承壓。