〈紐約匯市〉日元兌歐元貶至15年新低 美元指數周線連三黑

在日本央行 (日銀) 決議維持超低利率政策不變，並預測通膨將於今年稍晚放緩後，日元兌歐元周五 (16 日) 續創 15 年新低。美元指數自一個月低點小幅回升，周線連三黑。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.19%，至 102.31，周線貶 1.2%。

美國聯準會 (Fed) 本周如預期暫停升息，儘管多數官員認為年底前還會再升 2 碼，最近的一系列數據卻顯示美國經濟活動正在放緩，通膨也在降溫，為 Fed 的強硬立場帶來挑戰。

美國密西根大學周五公布最新調查，短期通膨預期從 5 月的 4.2% 降至 3.3%，是 2021 年以來最低，並帶動 6 月消費者信心指數攀至四個月高位。

瑞銀 (UBS) 外匯策略師 Vassili Serebriakov 表示：「我們認為 7 月之後不會再升息，但第一次降息會發生在 12 月。下半年經濟將顯著放緩，通膨將低於央行預期。」

另一方面，日銀周五宣布將短期利率目標維持在 - 0.1%，並保持 10 年期公債殖利率目標在接近零的水平。央行總裁植田和男 (Kazuo Ueda) 表示，他預期通膨將會放緩，但速度有些緩慢。

日元匯價在日銀發布政策決議後普遍走軟。繼昨日升 1.2% 後，日元兌歐元今日再貶 1.1%，至 144.14 日元兌 1 歐元，單周貶幅為三年最大。

日元兌美元也貶 1.1%，至 141.83 日元兌 1 美元，創去年 11 月以來最低，周線貶 1.8%。

Silver Gold Bull 外匯和貴金屬風險管理總監 Erik Bregar 表示，日銀再次按兵不動，為美元增添火力。

其他主要貨幣方面，歐元盤中觸及五周高點後，回吐日內升幅，截稿前小貶 0.05% 至 1.0940 美元。受歐洲央行 (ECB) 鷹派升息提振，歐元本周勁揚 1.8%。

歐洲央行總裁拉加德 (Christine Lagarde) 周四在記者會上表示，鑑於通膨還是太高，7 月再一次升息的可能性很大。

隨著交易員押注英國央行下周將連續 13 度升息，英鎊上漲 0.3% 至 1.2819 美元，登逾一年高點，周線升近 2%。

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