「匯兌收益」、「匯率對營收毛利」是不同的財報影響

美股財報已經公布過半，不過台股才正要開始，因當前台灣法規規定 3/31(資本額百億大公司 3/16) 公布年報即可，當然大公司為了接軌國際的投資法人，會先召開年報公布獲利等簡易摘要數據。

而匯率的影響對於以外銷為主的多數台股，都有莫大影響。舉例來說，以目前公布的電子股為例:

1. 台積電 Q4 營收、毛利率受惠匯率，有正向影響

2. 大立光、超豐皆因匯率影響，產生業外損失，單季獲利腰斬。

同樣都是外銷以美元曝險為主，美元兌新台幣匯率的影響，為何一正一負，以下進行說明。

1.「匯率對營收毛利」影響來自營收以外幣訂價，是隨交易發生認列

以國際貿易外銷來說，多半在合約的訂價會是以美元來定價，因此營收收受美元，如果新台幣貶值 (美元升值)，那營收轉換成新台幣的金額就會相對提高，且成本相對匯率穩定，就會造成毛利率的提升。

因此在計算營收、毛利，這類受到匯率影響時，理應是隨交易時點的發生，匯率作用即產生，每一筆營收要逐筆計算，簡而言之，在考量匯率影響時，計算上應該要把每筆外幣收入作加權平均，實務上進行估算，因為多半公司在短期內的營收還算平均，基本上可以將「每日權重給予相等，計算一季的平均匯率，作為估算。」

EX: 台積電 22Q4 公布的平均匯率是 31.39，22Q3 是 30.32，22Q4 新台幣相對貶值，因此公司才會說毛利率是受惠匯率影響，出現單季提升!

(題外話: 當時筆者在聽 22Q4 台積電電話法說會直播，就有某家非投行的外國研究機構竟然發問，22Q4 匯率應該是負向影響才對? 台積電也只能把數字在講一遍回應貶值是正向影響，很明顯的該發問者就是沒有搞懂這個觀念!)

2. 「匯兌收益」是期末的「兌換」影響

而關於匯率的影響，另一個是業外的匯兌收益，既然外銷公司多半會收受美元，而且買設備等等的支付也會用到美元，原則上當然會有美元的現金存款來進行周轉與交易，而匯兌收益就是指這些會計帳目，「在期末 (季末) 時為了要更新，計算等值新台幣價值時，產生的未實現差額。」

因此在估算上，要如何進行呢? 其實比上者更簡單，就是單純季末的匯率比比看就知道!

EX: 所以 3008 大立光、2441 超豐為何 Q4 公布損益，都有大額業外損失發生呢? 因為 Q4、Q3 季末的匯率相比是升值的! 所以造成兌換損失。

23Q1 雖然還沒過完，但影響基本明朗: 不管哪種都是負向!

22Q4 財報雖然還沒有公布，但基本上所有 22Q2、Q3 業外匯兌收益占比高的個股，都會有不小的匯兌損失也會在 22Q4 帳上出現! 不過以平均匯率而言反而是受惠的，因此 22Q4 兩者是一正一負的影響 (不同公司兩者影響程度不同，EPS 影響就會產生差異)。

然而若估計 23Q1，就像台積電預估 23Q1 平均匯率升值成 30.7(目前看來會遠低於這個數字)，業內影響負向基本難逃；至於多數個股的業外兌換收益就得看 3 月底時的狀況了，預計也會是負向。

（撰文者：永誠資產管理處分析師 范振峰）

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