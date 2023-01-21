〈Q4財報搶先看〉消費品疲軟+匯率紅利消退 散熱廠獲利有挑戰

散熱廠 2022 年以來受到通膨影響，筆電、手機等消費性產品需求大幅下滑，也衝擊營運表現，儘管第三季受惠匯兌利益帶動獲利提升，不過第四季因新台幣升值，雙鴻 (3324-TW)、泰碩 (3338-TW) 獲利也面臨挑戰。

雙鴻去年 12 月受中國疫情影響，導致生產出貨受阻，單月營收降至 11.44 億元，月減 7.55%、年減 24.01%，不過在 VGA 顯卡新品挹注下，去年第四季單季營收 34.21 億元，季增 2.58%、年增 17.12%。

法人預期，在產品組合調整下，雙鴻去年第四季毛利率仍有望維持 20% 水準，不過單季獲利要維持季增有挑戰。

展望今年，雙鴻預估主要成長動能來自伺服器，營收占比將提升至 30%；NB/DT 則會降至 38%、VGA/Gaming 占 26%、智慧型手機占 3%；全年營收將有雙位數成長，毛利率將優於去年。

泰碩受惠匯兌利益挹注，去年第三季稅後純益 0.8 億元，季增 2.6%、年增 9.6%，每股純益 0.91 元。儘管車用出貨量隨著客戶市占率提升，不過 NB 連接器、散熱模組需求持續疲軟，第四季營收跌破 10 億元，降至 9.19 億元，季減 24.6%、年減 30.4%，加上匯率紅利消退，第四季獲利恐將呈現雙減。

泰碩預期，今年車用產品除既有車用影音散熱產品持續出貨外，新品 ADAS(先進駕駛輔助系統) 散熱模組也將在第二季放量出貨，有望彌補消費性產品營運缺口，估營收將持平去年。