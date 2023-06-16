巨無霸登板！A股將迎13年最大IPO 先正達擬募資人民幣650億

上交所今 (16) 日開會審議中國「農業巨頭」先正達主板 IPO 案，先正達擬募資 650 億元 (人民幣，下同)，若上市成功，將成為 A 股近 13 年來最大規模 IPO，也是 A 股史上第四大 IPO，募資規模僅次於農業銀行、中國石油、中國神華。

值得一提的是，距離上交所 5 月 19 日受理先正達的主板上市申請案，還不足一個月時間，，顯示速度相當快。

根據招股說明書，先正達此次募資，208 億元用於實施全球併購項目，195 億元用於償還長期債務，另外 130 億元用於農業科技研發和儲備。

先正達的上市之路一波三折。今年 3 月 28 日，先正達在科創板 IPO 臨門一腳之際被取消上會。此後，5 月 18 日撤回科創板上市申請，轉而將目光瞄准上交所主板。

先正達表示，作為全球領先的農業科技公司，公司更適合在上交所主板上市。此次主板上市將使先正達獲得更多元化的投資者，有利於公司的長期價值。

先正達集團於 2019 年註冊於上海，主要由瑞士先正達、安道麥及中化集團農業業務組成，追溯公司的前身，其歷史超過 250 年。

數據顯示，2021 年先正達集團在全球植保行業排名第一、種子行業排名第三、在中國植物保護產品行業市佔率排名第一，是全球領先的農業科技創新企業。

財務部分，2020 年至 2022 年，公司實現營業收入分別約為 1587.79 億元、1817.51 億元、2248.45 億元；歸母淨利潤分別為 45.39 億元、42.84 億元、78.64 億元。今年第一季，公司實現歸母淨利潤 39.45 億元，年減 26.26%。