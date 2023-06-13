太陽能企業高層在德國機場被帶走 中國光伏協會深夜緊急回應：人已回酒店

中國太陽能企業高層周一（12 日）在德國慕尼黑機場被帶走的消息，掀起軒然大波，據中媒最新報導，事件當事人浦永華已回到酒店，起因仍是以前價格承諾的歷史遺留問題，個別違規企業需要補稅。

據《上海證券報》報導，有中國太陽能企業高層參加 2023 年德國慕尼黑國際太陽能技術博覽會 （Intersolar Europe），周一在飛抵慕尼黑機場時，被德國相關部門工作人員帶走。

另據《貝殼財經》報導，慕尼黑當地時間周一下午 5 時 30 分，浦永華透過電話表示，「被他們叫去調查一下，已經出來了」，剛到當地酒店，準備入住。當問及被帶去調查是否涉及大事時，浦永華表示「沒事」。一名與浦永華同航班的太陽能企業高層說，僅目睹浦永華一人被帶走。

公開資料顯示，浦永華曾任職於潤達光伏，後離職參與創立江蘇格林保爾新能源公司。潤達光伏公告顯示，截至 2020 年末，浦永華尚持有 9.02% 股權，位列第三大股東。隨著潤達光伏易主，浦永華未再出現在前十大股東名單。

「很多網傳消息並不實，而且涉及的是之前『雙反』的事，希望外界不要胡亂炒作。我們也已經和這個人聯繫上了。他已經回到酒店，只是協助調查。」中國光伏行業協會一位高層周二凌晨說。

對於浦永華被帶走的原因，坊間各種傳聞沸沸揚揚，有人說是簽證問題，有人說與歐盟之前「雙反」調查有關，有人猜是某些敏感訊息洩露，也有人說是涉及商業詐騙等違法行為，各種說法莫衷一是，真假難辨。

上述協會人士則說，此次事件仍是以前價格承諾的歷史遺留問題，個別當初違規的企業需要補稅。

歐美國家在 2012 年相繼對中國太陽能產業展開反傾銷和反補貼調查後，2013 年 12 月，中歐簽訂太陽能產品最低價格承諾協議（Minimum import Price）。該協議要求各家公司以高於最低進口限價的價格，在歐洲銷售太陽能產品，且每年銷售量須限制在一定配額內，協議外廠商則需繳納 47.6% 關稅。

對此，協鑫 (002015-CN) 、天合 (688599-CN) 、隆基 (601012-CN) 等重量級企業內部人士周一均表示，未受此事件牽連。

「沒啥大事，洗洗睡吧。」中國有色金屬工業協會矽業分會專家委副主任呂錦標在朋友圈如此留言。

他表示，這應該是少數小企業不規範運作引發的事件，而中國主流太陽能企業很遵守國際貿易規範，目前沒聽說有哪家企業受牽連，預料此事件不會影響中國太陽能產品對歐出口。

「這仍是 2018 年前『雙反』遺留問題。這次涉事的公司算是之前的『漏網之魚』。」另一位長期在德國學習工作、了解內情的太陽能產業資深人士說，此事件目前仍涉及少數三、四線太陽能小企業。