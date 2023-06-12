路透：巴基斯坦以人民幣支付俄國進口原油

路透周一（12 日）報導，巴基斯坦石油部長表示，該國首次以人民幣支付政府對政府的俄羅斯折扣原油進口，這是該國以美元為主的出口支付政策重大轉變。

在巴基斯坦面臨嚴重的國際收支危機、面臨債務違約風險之際，原油價格下跌提供了喘息的機會。該國央行的外匯儲備幾乎不足以支付四周的管制進口。

根據伊斯坦堡和莫斯科今年早些時候達成的一項新協議，第一批折扣俄羅斯原油已於周日運抵喀拉蚩（Karachi），目前正在港口卸貨。

巴基斯坦石油部長 Musadik Malik 在接受路透電話採訪時並未透露交易的商業細節，包括定價或巴基斯坦獲得的折扣，但表示付款是以人民幣支付的。

Malik 說，這是巴基斯坦與俄羅斯第一次的政府對政府（G2G）交易，10 萬噸原油中已有 4.5 萬噸已停在喀拉蚩港口，其餘的正在路上。巴基斯坦早在 4 月份就進行購買。

路透指出，由於俄烏衝突，俄羅斯正把石油從西方市場轉移到巴基斯坦，該國的購買讓莫斯科除對中國、印度兩國日益成長的石油銷售外，又多了一個新的出口管道。

儘管巴基斯坦是西方國家長期以來的盟友，也是鄰國印度的主要競爭對手，但分析人士表示，在巴基斯坦融資需求龐大之際，這筆原油交易也替該國提供了一條新的途徑。

巴斯斯坦石油部長淡化了國內人民對財政的擔憂，以及對當地煉油廠加工俄羅斯原油能力的擔憂，因為該國歷來都進口中東石油產品。

Malik 說：「我們已經對各種產品組合進行反覆試驗，在任何情況下，這種原油的提煉都不會虧損，在商業上是可行的。」他還表示，煉油廠不需要進行任何調整以提煉俄羅斯原油。

能源進口占巴基斯坦對外支出的大部分。分析公司 Kpler 的數據顯示，伊斯坦堡在 2022 年每日進口 15.4 萬桶的石油，與一年前比較基本持穩。

原油主要由全球最大出口國沙烏地阿拉伯供應，其次是阿拉伯聯合大公國。按理論上來看，來自俄羅斯的每日 10 萬桶進口將大大減少巴基斯坦對中東燃料的需求。