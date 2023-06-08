研勤人臉辨識系統拓新藍海有成 首獲醫療體系採用

國內人臉辨識領導廠商研勤科技 (3632-TW) 今 (8) 日宣布，旗下 PAPAGO!Face8 台灣臉霸系統打入醫療機構，獲診所、醫院手術大樓等採用，研勤行銷長施心曼表示，看好 Face8 台灣臉霸可協助醫療產業 HIS(醫療資訊系統)升級，未來拓展商機無限。

目前 Face8 台灣臉霸系統已打入健身、營造、政府機構人臉辨識人證核對系統等，日前又跨進智慧化監獄人臉辨識管理領域，施心曼指出，此次瞄準診所、醫院等醫療體系，布局有成，推出的零接觸考勤門禁系統已獲診所、醫院手術大樓等機構採用。

研勤說明，有別於傳統卡片識別證感應簽到退可能發生代打卡等情事，抑或採用指紋等生物辨識導致感染等風險，Face8 台灣臉霸人臉辨識考勤門禁系統，可達到完全零接觸管理，甚至針對考勤管理需明確確認上下班的機構，提供簡單手勢指令。

施心曼進一步指出，將人臉辨識技術應用在醫療產業後，除了基礎的考勤門禁服務外，Face8 台灣臉霸可協助已建置 HIS 的醫院提升智慧管理效能，強化醫療資料的自動整合和追蹤實力，並針對掛號、看診、檢查、批價、拿藥甚或需要三讀五對等程序，確認核對患者身分。

在後疫情時代，醫療體系人力吃緊，如何提升醫療服務及管理營運效率，同時確保精準不失誤，且降低相關接觸感染風險，引進 AI 相關技術降低醫護負擔已是新世代醫療機構的必要選擇，研勤看好此成長新藍海。

Face8 台灣臉霸為 100% 本土研發人臉辨識引擎，相較市售所引進國外人臉辨識產品，可客製化開發、調整，彈性遠優於其他相似產品，近年屢次榮獲台灣精品獎肯定，因而成為重視資訊安全的政府、企業或機構的主要合作對象。