裕融3年期107億元聯貸案 超額認購142%

裕融企業 (9941-TW) 今 (8) 日宣布，與多家銀行完成 3 年期 107 億元聯貸案，超額認購達 142%，將用以償還既有金融機構借款並充實中期營運週轉資金。

裕融去年獲利續創高，為強化中長期事業布局，擴大資產規模，與多家銀行完成 3 年期新台幣 107 億元聯貸案簽約。

裕融說明，此次聯貸案主辦暨管理銀行為日商瑞穗銀行和台灣銀行，並由第一銀行、華南銀行、兆豐銀行、彰化銀行、上海銀行、菲商首都銀行、台中銀行、遠東銀行共同參與，原擬籌募 75 億元，惟眾多銀行踴躍參貸，超額認購 142% 達 107 億元。

近年，金融機構對 ESG 高度重視，將永續指標納入企業聯貸連結條件，裕融營收獲利連年創新高，今年連續二年獲得公司治理評鑑前 5%。

在積極布局融資和綠能事業的同時，裕融企業也持續推動永續金融 FaaS (Financing as a Service)，並透過轉投資旗下新鑫公司支持國家能源轉型政策，打造綠能移動生態圈。

本次聯貸案超額達標，便是反映出銀行團持續看好裕融長期營運績效與永續發展的前景。

裕融主要跨足企業金融、消費金融與移動服務，並整合裕隆集團長期發展策略，建構完整的汽車相關服務事業。

其中，企業金融事業轉投資的新鑫公司，除了穩居商用車業務龍頭，近年於綠能轉型開拓有成，累積自有太陽能光電案場合約總建置容量超過 100MW(百萬瓦)，發電廠總數逾 350 座，並透過申設「新鑫電力」進軍售電市場，計畫於年底前啟動首座 dReg 儲能案場。

而消費金融事業方面，轉投資的裕富數位資融，除在機車分期業務市占領先，也連 2 年進入天下雜誌營運績效前五十強。

汽車水平事業上，裕融則透過對格上租車增持 100% 股權結構，進行移動和用車服務的業務整合，進一步擴展裕隆集團 MaaS(Mobility as a Serive) 移動服務生態圈。