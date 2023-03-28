研勤人臉辨識版圖再下一城！Face8系統獲導入多個矯正機關

研勤 (3632-TW)(PAPAGO) 全力助攻法務部智慧監獄建置計畫，今 (28) 日最新透露，旗下具高資安規格的「Face8 台灣臉霸監獄人臉管理系統」順利導入包括台中女子監獄、台北看守所、桃園女子監獄、高雄女子監獄等矯正機關，不排除未來有望大幅獲其他矯正機關採用，成為通用化規格。

研勤過去以 PAPAGO 導航系統為主力產品，近年在 AI 技術的深耕發展下，快速拓展人臉辨識相關業務，隨著陸續取得矯正機關訂單，今日早盤股價一度攻上漲停。

研勤行銷長施心曼表示，矯正機關採用 Face8 相關系統，展現各矯正機關朝智慧獄政管理邁進的實踐力，截止目前為止，建置完成機關反饋實用且便利，期待未來大幅獲其他矯正機關採用，成為通用化規格。

法務部日前宣示要打造出科技化的法務部，針對檢察、調查、廉政、行政執行、矯正等 5 大業務，提出七大科技前景計畫，其中，將結合創新智慧化科技來改造監獄，並透過建立智慧化監獄管理模式，來紓解監所人力不足問題。

以往的監獄門禁關卡皆透過戒護人力進行管制操作，不僅耗費管制人力，也難免發生人為失誤，而 Face8 台灣臉霸監獄人臉管理系統導入後，門禁關卡全部改用人臉辨識，確認通行者身分不僅準確度趨近百分百，也便於中央台和重要出入口的管制確認，可即時掌控戒護區域內人員數量和人員類別，有效快速提升矯正機關的管理效率。

為顧及個人資料保護等隱私相關法律議題，研勤強調，Face8 專案團隊皆為採用的矯正機關設計「封閉型落地技術輸出系統」，完全可確保相關資訊不受任何外部系統干擾，達到資料不洩漏的高規格資安目標。