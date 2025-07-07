AI設計藥物進入人體臨床試驗！Google醫療科技再掀突破

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-07 16:40

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Google (GOOGL-US) 旗下人工智慧（AI）醫療科技公司 Isomorphic Labs 宣布，其首款由 AI 設計的藥物將於近期正式進入人體臨床實驗。這家自 Google DeepMind 獨立出來的公司，正致力於實現「用 AI 治癒所有疾病」的宏願。

首款AI設計藥物將進入人體臨床試驗！Google醫療科技再掀突破。(圖：Shutterstock)

Isomorphic Labs 公司總裁 Colin Murdoch 強調，經過多年研發與團隊擴編，AI 輔助藥物已準備好邁入人體試驗。

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Murdoch 表示：「下一個重大里程碑是真正進入臨床試驗，開始將這些藥物用於人體。我們正在擴充團隊，已經非常接近了。」

Isomorphic Labs 核心技術來自 DeepMind 的 AlphaFold

Isomorphic Labs 的核心技術來自 DeepMind 開發的 AlphaFold 系統，這是一種能高精度預測蛋白質結構的 AI 模型。

AlphaFold 從早期只能模擬單一蛋白質結構，到如今能預測蛋白質與 DNA、藥物等分子的交互作用，已經成為藥物設計的重要工具。

Murdoch 表示：「這項技術證明了 AI 能解鎖藥物發現的潛力，也正是 Isomorphic Labs 成立的靈感來源。」

自 2021 年獨立運作以來，Isomorphic Labs 積極拓展合作與資金來源。2024 年與 諾華 (NVS-US) 、禮來 (LLY-US) 等大型藥廠簽署合作協議，2025 年 4 月更完成由 Thrive Capital 領投的 6 億美元外部融資。

這些合作是 Isomorphic Labs 打造「世界級 AI 藥物設計引擎」計劃的一部分，該計劃結合機器學習與傳統製藥專業，旨在以更快速度、更低成本、更高成功率研發新藥。

除了支援外部製藥項目，Isomorphic 也針對腫瘤學與免疫學領域開發內部候選藥物。

Murdoch 表示：「我們確定一個未滿足的需求，然後啟動自己的藥物設計專案。我們開發這些項目，將它們投入人體臨床試驗。我們還沒有達到那一步，但正在取得良好進展。」

AI 改變藥物製造規則

傳統上，製藥公司往往要花費數百萬美元才能將一種藥物推向市場，有時試驗開始後的成功率只有 10%，但 Murdoch 希望透過 AI 模型徹底顛覆這一現況。

Murdoch 希望利用 AlphaFold 的技術，讓研究人員對他們正在開發的藥物在人體試驗中的效果有 100% 的信心。他說：「我們試著加快速度、降低成本，但也真正提高我們成功的機會。」