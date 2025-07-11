鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-11 15:10

‌



最新數據顯示，今年上半年美國科技新創企業迎來融資熱潮，36 家新晉獨角獸企業總估值突破 920 億美元，累計獲得 72.4 億美元融資。這些企業廣泛分佈在 AI、生醫、機器人、太空經濟等前沿領域，展現出美國資本市場的活躍態勢與多元化佈局特徵。

輝達微軟瘋狂押注！美科技獨角獸上半年吸金逾72億美元 36家新貴估值破920億美元（圖：Shutterstock）

科技媒體《TechCrunch》報導，在 AI 領域，8 家新晉獨角獸企業共融資 32.3 億美元，總估值達 244.9 億美元，其中由 OpenAI 前技術長創立的 Thinking Machines 表現最為亮眼，儘管尚未推出實際產品，但憑藉其技術團隊背景，在成立僅一年後便以 100 億美元估值成為榜單首位。上月，Thinking Machines 完成 20 億美元種子輪融資，投資人包括 a16z 和輝達。

‌



緊追在後的是 AI 醫療科技公司 Abridge，估值 53 億美元，月完成 3 億美元 E 輪融資。值得注意的是，醫療 AI 領域湧現 Hippocratic AI、Decagon 等企業，反映出 AI 技術在醫療產業的深度滲透。電腦視覺公司 Netradyne、AI 銷售平台 Clay 等也透過技術創新獲得資本市場認可，估值區間集中在 10-25 億美元。

此外，機器人產業也爆發性成長，The Bot Company 和 Gecko 兩家企業合計融資超 12 億美元，總估值達 259.6 億元，前者作為 2024 年成立的機器人平台，今年 3 月完成 1.5 億美元早期融資，估值 20 億美元，而 Gecko 則憑藉自身具備攀爬、爬行、游泳和飛行能力的數據採集機器人技術在上月完成 1.21 億美元 D 輪融資，估值 16.2 億美元。這兩家企業的崛起標誌著資本市場開始對機器人領域產生濃厚興趣。

軟體與平台領域則誕生 14 家獨角獸企業，數據分析平台 Peregrine 以 25 億美元估值領先，預測市場公司 Kalshi、合約招募平台 Mercor 等企業估值均達 20 億美元。Fleetio、Underdog Fantasy 等細分領域企業透過技術創新獲得資本市場認可，估值區間集中在 10-15 億美元，其中車隊管理軟體公司 Fleetio 今年 3 月完成 4.54 億美元 D 輪融資，運動博彩公司 Underdog Fantasy 估值達 13 億美元。

醫療健康領域也呈現跨界投資趨勢，6 家新晉獨角獸總估值達 98 億美元。微軟策略投資基因研究公司 Truveta，Function、Pathos 等企業透過 AI 技術賦能醫療研發。

值得注意的是，Function 今年 5 月完成 2 億美元融資，估值 25 億美元，展現醫療科技與 AI 融合的發展潛力。藥物研發公司 Pathos 今年 5 月完成 3.65 億美元 D 輪融資，健康科技公司 Chapter 估值達 13.8 億美元。

在太空經濟領域，衛星公司 Loft Orbital 完成 1.7 億美元 C 輪融資，估值達 10 億美元，標誌著商業航太產業進入新階段。

功能性消費品領域，Olipop 等企業透過技術創新切入健康消費市場，估值突破 19 億美元。購物科技公司 SpreeAI、資料保護公司 Threatlocker 等也展現出強勁成長動能。

總的來看，AI 領域佔據融資規模首位，但醫療健康、軟體服務等產業也同樣獲得資本青睞。根據 Wind 數據，今年上半年美國股權融資規模前三名的產業分別為非銀金融、軟體服務及醫藥生物，與新晉獨角獸的產業分佈高度吻合。