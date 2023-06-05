〈房產〉史上最重打炒房緊箍咒上路倒數 房市交易乍暖還寒

被稱為「史上最重打炒房」措施的平均地權條例子法，擬於 7 月 1 日上路，此一政策自 2021 年 12 月底內政部通過修法草案，即引起市場軒然大波，預售市場不得不轉換行銷策略，中古屋市場也受到波及，從 2022 年第一季開始，全台買賣移轉棟數逐季走跌，今年首季 6 萬 4,291 棟，與去年同期相比減少 24.2%。

此外，觀察今年單月移轉量，3 月全台突增至 2 萬 7,243 棟，睽違 8 個月的單月新高，但 4 月又驟減，市場交易勢並不明朗。但商用不動產交易則漸成私法人交易重心所在

大家房屋企畫研究室總監郎美囡表示，平均地權條例子法宛如房市緊箍咒，掐住投資資金流向，搭配升息及不動產選擇性信用管制，房市交易驟減，今年首季買賣移轉棟數被打回原形，如今政策定案，自用買方成市場主力，不動產市場持續上演買賣拉鋸戰，雙方試探底線，每月交易高低起伏，預期待總統大選後應能塵埃落定。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，今年 1 月底平均地權條例修正案三讀通過後，卻拋出「不溯及既往」的震撼彈，預售屋賣方即刻收手，房價盤整程度有限，不過平均地權條例修正案上路仍有產生三大影響。首先，是預售市場將以自用客戶為主結構，可預期在現今經濟狀況下，將出現蓋不出來的落跑建商，消費者要自求多福。

其次，不動產戰線更長，戰場更大。法規限制投資複雜度將大幅增加，受衝擊最大的高價住宅，在私法人不能持有後，將得搭配更多的財務規劃，這也促使資金轉往非主流產品，並可能衍生出新的規避方式造成意料之外的亂象。同時，利差還是多數資金轉進者的想望，低價與利多兼具的區域，當資金潮水湧現，恐依舊是投機份子的心頭好。

郎美囡分析，新法規定私法人買受住宅改採許可制，預期法人購置不動產轉向商用，並大幅減低豪宅交易量，然而內政部表示私法人參與法拍，可保全債權人債權並穩定不動產金融市場，故納入免經許可範圍，此舉添增私法人進入法拍市場的可能性。