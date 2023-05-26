〈房產〉全台住宅平均屋齡32歲 每2間住宅就有1間屋齡超過30年

依不動產資訊平台資料顯示，2023 年第一季全台住宅平均屋齡已達 32 年，其中就有高達 462 萬戶的屋齡在 30 年以上，比例達到 51%，每 2 間就有 1 間屋齡 30 年以上，顯見國人住在老房子狀況普遍，北市 30 年以上的房子占比更高達 72%，至於全台屋齡 10 年內的住宅比例僅有 12.1%，僅有少數的家庭有機會住在 10 年內的房屋。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，台北市的屋齡老舊，加上缺乏大型重劃區供給，新房屋供給量相對較少，加上房價水準也是六都之冠，一般受薪階層難以購屋自用，即使是有間老公寓的住戶，換到周邊的新大樓也面臨房價問題，同樣的室內面積加上公設，坪數放大，加上單價又比公寓更高，拚了一輩子的屋主也可能不想再背負過多房貸，因此常見的就是沿著捷運往外找新房子，不然就是住在本來的老宅內，等看看是否有更新的機會。

統計顯示，今年第一季全台住宅平均屋齡 32 年，房屋稅籍住宅類共 910 萬戶，主要都會區平均屋齡最大的是台北市 36.87 年，六都僅台中市與桃園市的住宅屋齡平均不到 30 年，北市有 72% 住宅屋齡都在 30 年以上，最年輕的是桃園市，僅有約 35% 房屋屋齡在 30 年以上，至於全台屋齡 10 年內，六都比例最高的是桃園市的 17.7%，台中市的 15.2%，台北市佔比僅有 6%，在台北市想要入住屋齡 10 年內房子的難度是六都之冠。

比較值得留意的是，全台住宅老化狀況越來越為嚴峻，全台有 101 萬戶屋齡超過 50 年，比例最高的是台北市，有 13.7% 屋齡 50 年以上，最少的是桃園市僅有 4.5%，不過台北市即使老房子多，只要地段精華，銀行仍願意給予較好的貸款條件，但若是雙北以外的老房子，銀行放款就會謹慎很多。

曾敬德指出，有鑑於早年興建的住宅逐漸老化，可能抗震、防災等條件較差，政府積極推動都更與危老改建，不過改建還是在高房價區相對較容易推動，或者雙北以外的大地坪產品，比較有改建機會。