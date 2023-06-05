〈房產〉北市民生社區消費力強 社區型影城及店面標售案受矚目

商仲業者高力國際今 (5) 日指出，受託標售位於民生社區的新民生戲院及店面不動產，位於著名民生社區商圈，居民消費力強，且長期以來素有就近消費習慣，形成知名餐飲、服飾店群聚的商圈，戲院每坪標售底約 48 萬元，將於 7 月開標。

此一標案中的民生戲院為民生社區老字號的社區型影城，2012 年經改裝後重新開幕，提供在地居民便利且舒適的首輪院線片觀影場所。戲院廳內挑高六米五，總共 397 坪，另外有 7 個車位，每坪標售底價約 48 萬多元

高力國際董事總經理劉學龍表示，儘管連鎖影城為當今主流，台北市仍有多家長青的社區型影城，因地利之便，長期滿足在地居民就近觀影需求，如梅花戲院、總督影城、哈拉影城、百老匯影城等，大多經過重新裝修、提供與時俱進的環境與設備，消費者黏著度高。

近年時有老字號戲院停業的消息，其大多因裝修或設備老舊，或因單點經營的影城較難發揮綜效而選擇歇業，豪國際指出，新民生戲院是 2012 年重新改裝開幕，裝修狀況還不錯，建物挑高的空間相對稀有，未來改變用途的彈性也大。

高力國際表示，本次標售標的除影城外，另有樓下的大面寬店面，由知名連鎖業者穩定承租，且長期也具改建潛力，兼具租金收益及未來都更效益，詢問度也很高。