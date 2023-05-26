〈房產〉全台1-4月房市交易僅8.5萬棟 爲史上同期第三低量

全台房市交易冷清，依內政部最新資料顯示，4 月全台建物買賣移轉棟數為 2 萬 593 棟，月減 24.4%，年減 28.6%，前 4 月全台建物買賣移轉棟數表現，全台前 4 月交易量為 8 萬 4884 棟，與去年同期年減 25.3%，是自 2018 年來最低交易紀錄，創 6 年新低，顯示今年房市交易熱度不如以往。

今年前實際交易量表現，今年前 4 月交易量 8 萬 4884 萬棟，僅高於 2016 年同期 6 萬 1863 棟、2017 年同期 7 萬 9557 棟，創下同期史上第三低量。房仲業者指出，今年房市存在諸多不確定性因素，交易量能表現恐怕難以樂觀期待。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，4 月的建物買賣移轉棟數反映的是 3 月至 4 月初的市況，因平均地權條例修法的政策衝擊逐步淡化，房市回歸供需基本面，不過，由於 4 月新屋交屋潮有暫時退卻的現象，少了交屋潮挹注，抑制房市整體量能表現，量縮幅度明顯，讓全台 4 月建物買賣移轉量較 3 月減少 24.4%。

另與 2022 年 4 月建物買賣移轉棟數 2 萬 8861 棟相比，全台建物買賣移轉棟數年減 28.6%，陳金萍指出，去年 4 月交易量是當年度的第 4 高量，在反映升息、俄烏戰爭等衝擊後，房市買氣略微降溫，但仍有 2.8 萬棟的交易量，仍處相對高檔，反觀今年 4 月房市市況，可以發現中古屋市場有回穩跡象，短期投機退出市場，房市回歸供需基本面，不過，在少了新屋交屋潮挹注下，4 月交易量年減 28.6%，除了 2 月較去年同期短暫轉正外，其餘 3 個月均出現年減的狀況，顯示今年交易動能續弱。

進一步觀察歷年 1-4 月房市交易量表現，陳金萍說明，自 1999 年以來共出現五次量縮幅度超過二成的紀錄，分別是 2000 年受到網路泡沫衝擊，較 1999 年同期減 27.2%，以及 2009 年金融海嘯，年減 23.8%、2012 年因奢侈稅上路與選戰緊繃的總統大選影響，交易量較前一年同期減 31.5%，以及 2016 年房地合一上路讓交易量年減 29.4%，再來就是今年明顯量縮 25.3%，年減幅創下史上第 4 大。

陳金萍提醒，全球金融市場仍存在不少風險，經濟展望不佳，而國內經濟成長率恐不保 2，加上國內央行 3 月升息半碼後，4 月五大行庫新增房貸利率已正式突破 2% 大關，同時還有超額供給後遺症逐漸顯現，讓今年房市存在諸多不確定性因素，交易量能表現恐怕難以樂觀期待。