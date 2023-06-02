京城銀以43.75億元標下台南新光三越百貨大樓 每坪約30萬元

世邦魏理仕 (CBRE) 台灣分公司 (2) 日舉辦新光一號不動產投資信託基金 (新光一號)，所持有不動產「台南新光三越百貨大樓」公開標售。開標結果出爐，由京城商業銀行 (2809-TW) 以 43.75 億元得標 ，扣除車位後拆算全棟建物均價約為每坪 30 萬元

CBRE 華東區及台灣董事總經理朱幸兒表示，本次 REITs 清算金額為歷年來最高，且本案開標前即獲投資人高度關注。雖然目前不動產市場正面臨全球通膨、央行升息、經濟成長趨緩等挑戰，但透過 CBRE 團隊努力，仍創下標售佳績。

本次順利標脫的「台南新光三越百貨大樓」為台南火車站站前商圈知名商場，土地面積約 1,320.72 坪，建物約 17,164.91 坪，基地位處台南市中心核心地段，步行五分鐘即達台南火車站，今年更以公告土地現值每平方公尺 34 萬 5 千元、每坪約 114 萬元，第六度蟬聯台南市地王。

負責本案公開標售的世邦魏理仕資本市場部董事林敬超表示，本標的於公開時即受到包括壽險業、金融業者及開發商等各方投資人關注，而領標人中，有超過半數為壽險業者，可見得本標的預估收益率可達 5% 的優異條件相當具有吸引力。

林敬超指出，自央行去年啟動升息以來，保險業投資商用不動產需達到的最低年化收益率，上升至目前的 2.845%，導致壽險業購買國內投資用不動產的困難度大幅增加；而「台南新光三越百貨大樓」收益率與現今辦公室約 2.5%~3%、工業產品約 3-3.5% 的市場行情相較，明顯具有投資效益。

針對開標結果，林敬超認為，本標的租戶單一、租金收益穩定，加上未來周邊重大開發計畫的推行，如鐵路地下化與火車站更新，將強化本案未來改建再開發效益，提升未來增值潛力，因而促使此次標售案成功決標。同時可看出，雖然目前整體商用不動產市場受升息、景氣走弱影響，然只要有收益穩定、地段佳的物件釋出，仍將獲得市場青睞。

據世邦魏理仕研究部資料顯示，去年第二季台灣歷經了新冠疫情爆發以來的最高峰，但全年零售業營業額仍較上年成長 7.4%。隨著政府於去年續放寬多項防疫措施，消費者外出用餐及前往實體店面消費的意願也逐漸升高，促使 2022 年餐飲業與服飾業雙雙創下強勁的銷售成長率。在取消邊境管制、免強制佩戴口罩等政策實施的助力下，預期逐漸回籠的外國遊客及國內穩健的民間消費，將成為今年零售業成長的動力來源。