〈房產〉崇越科技買樓助攻 內科商用不動產Q1交易56億元創同期新高

據統計近三年上市櫃法人在內科已砸下超過 400 億元購置廠辦，今年首季內湖科技園區商用不動產交易更額，更在祟越科技 (5434-TW) 以 54 億元買下洲子街整棟辦公樓預售案推升下，單季以交易額 56 億元刷新近歷年年第一季交易紀錄。

受到國際金融市場震盪、央行升息等利空因素影響，今年第一季商用不動產交易表現瀰漫觀望氛圍，反觀內科廠辦交易卻逆風成長，據信義全球資產公司統計上市櫃法人內科廠辦交易，2021 年至 2023 年 4 月累計交易額達到 416 億元，今年首季交易額 56 億元，相比去年同期爆發成長了 7 倍，更創下近 10 年第一季內科廠辦交易最高紀錄。

信義全球資產公司進一步分析內科廠辦買方結構，科技業共投入 155 億元購置廠辦強佔近 4 成；壽險業亦砸下 128 億元以 3 成左右居次，並列內科投資兩強，顯見內科廠辦自用需求強勁，也吸引收益型買方前進插旗。而交易熱門地段，以西湖段備受企業青睞近三年累計交易額達 158 億元居冠軍寶座；潭美段則以交易額 121 億元緊追在後；文德段雖未達百億元規模，但近三年就有 5 棟整棟廠辦交易，榮登內科整棟交易王。

信義全球資產公司顧問發展部經理林建勛觀察，目前內科廠辦市場有兩現象：首先是內科廠辦預售交易浮現，內科廠辦現貨交易旺盛，精華區域標的更是賣一棟、少一棟，也帶旺預售市場，近期就有 2 棟大樓在預售階段就被整棟買走，包括祟越科技在今年第一季大手筆以 54 億元打包內科洲子街廠辦大樓；宏楷投資、新妍投資公司也在去年底以 40.8 億元買走宏普建設舊宗段廠辦大樓。

其次，內科發展從西湖段一路擴展至潭美段，各地段都已形成區域特性。西湖段具捷運地利優勢，吸引上市櫃公司群聚，即使單價攀升仍然買氣不減，空置率落在 3.64% 低檔，只要一有供給釋出，市場就會搶買、搶租；文德段則吸引不少從西湖段外溢來的企業；舊宗段、潭美段近美式賣場、量販店等，生活機能完善，加上有中山高、堤頂大道、環東快速道路等聯外道路，近期陸續有全新廠辦完工，區域辦公氛圍成型，購買詢問度直逼西湖段。

商仲業者指出，未來內科市場還有捷運環狀線東環段題材助攻，交通瓶頸見到曙光，加上台商回流投資、產業升級伴隨企業換屋潮，成為內科廠辦交易動能。