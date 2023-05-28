〈房產〉軌道經濟夯 行政院農委會農田水利署持續釋出非事業用地

全台各地農田水利會改制升格為公務機關後，非事業用土地資產活化持續進行，行政院農委會農田水利署繼以地上權方式釋出桃園高鐵站區周邊土地之後，再釋出新北二重疏洪道重劃區左岸的 4 筆住宅區土地，面積計約 262 坪，採合建分屋方式辦理招商。

行政院農委會農田水利署呆對於此一新北建地的釋出案，將在 6 月 2 日在台北召開招商說明會，未來還將持續積極活化其他非事業用土地。

行政院農委會農田水利署桃園管理處本次招商的 4 筆土地，分別位於清傳街、五谷王北街 45 巷及五谷王街，距離捷運先嗇宮站步行約 6-10 分鐘。考量投資人前期備標作業以及整體開發效益，本案將分 3 個標案公告招商，並採綜合評選方式，甄選最優投資人。

新北市二重疏洪道重劃區左岸為近期三重新興發展重劃區，鄰近新北大都會公園，並有多條聯外橋樑可快速進入台北市區，區位及交通具有優勢，此外，新北市政府第二行政中心已正式進入開發階段，未來本區將成為新北市政新核心，將進一步帶動周邊商業及住宅發展。

農水署桃園管理處表示，本次招商土地為市地重劃後分回之土地，為提升投資效益，本次將開放投資人提出與周邊土地整合後共同辦理開發，並整合基地納入評分項目，選擇對此案開發最有利的投資人作為合作對象。未來也將持續積極活化其他非事業用土地，為區域發展貢獻心力，同時為農田水利事業帶來長期穩定的收益。