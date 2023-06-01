永昕細胞治療先導工廠動工 50升異體產線明年完工

永昕 (4726-TW) 今 (1) 日宣布，位於新竹生醫園區第二生技大樓內的細胞治療先導工廠開始動工，第一階段先建置 50 公升的異體細胞治療 PIC/S GMP 工廠，預計 2024 年完工，將滿足客戶臨床前及臨床試驗期間的研究用藥需求。

細胞治療先導工廠採自動化、密閉式、模組化的細胞治療產品製程產線，可依照客戶產品多樣性及複雜度高的特性需求，提供㇐站式的客製化製程設計開發與生產服務，同時搭載永昕 3D 放大製程技術，克服異體細胞治療臨床試驗的大規模細胞生產需求痛點，藉此加速細胞治療新藥開發進程。

永昕表示，隨著個人化醫療的需求大幅成⾧，細胞治療是國內外近期討論度最高、被高度期待的技術；然而自體細胞治療高昂的治療費用與培養細胞的等待時間，無法讓更多因病受苦的民眾得到更好的治療，因此永昕以異體細胞治療之開發與 GMP 製造跨足細胞治療領域。

近年國內外掀起細胞治療併購結盟風潮，去年阿斯特捷利康 (AZ) 以 3.2 億美元併購個人化實體癌細胞療法公司 Neogene Therapeutics，雙方攜手進攻實體癌細胞治療；日本富士軟片以 1 億美元向 Atara Biotherapeutics 收購美國加州細胞治療工廠，以開發暨生產異體Ｔ細胞及 CAR-T 免疫療法。

今年，嬌生 (Johnson & Johnson) 透過旗下楊森生技 (Janssen Biotech)，支付 2.45 億美元前期金，取得免疫細胞癌症療法開發公司 Cellular Biomedicine Group 兩項次世代嵌合抗原受體 T(CAR-T) 細胞治療的權利；宜明細胞宣布將收購 Mustang Bio 位於麻薩諸塞州伍斯特市的 CGT(Cell and Gene Therapy) 工廠，以強化其細胞治療 CDMO 業務。

永昕表示，公司開發策略著重於異體細胞治療急需的關鍵優勢技術「密閉式可放大量產之製程技術」，加上具備與客戶開發異體細胞治療製程放大的經驗，可將異體免疫細胞放大至 200 公升 GMP 製程，並協助客戶通過美國臨床㇐期試驗的申請。

永昕 2021 年起組建細胞治療開發團隊與實驗室，目前已建立 3D 放大培養間質幹細胞 MSC 的先進量產製程技術、50 公升細胞產量突破 150 億細胞數，也陸續開發先進異體細胞治療產品製程與分析技術尚包含嵌合抗原受體自然殺手細胞 (CAR-NK)、Gamma Delta-T(GDT) 及幹細胞外泌體 (MSC-EVs)。