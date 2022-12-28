〈永昕展望〉眼藥明年申請日本藥證 同步接受查廠

永昕 (4726-TW) 表示，與韓國眼藥廠商 SCD 合作開發的黃斑部病變注射生物相似藥 Eylea，預計明 (2023) 年上半年向日本 PMDA 申請藥證；永昕為該藥品原料供應商，未來 6-9 個月將接受日本主管機關查廠，取得藥證後有望推升獲利表現。

韓國眼藥廠商 SCD 開發的眼部疾病生物相似藥 Eylea 已完成臨床三期試驗，目前正在彙整相關文件資料，預計明年上半年由日本合作夥伴 SENjU 負責申請日本藥證。

該生物相似藥共有兩種劑型，其中永昕負責所有藥品的原料藥生產，以及其中一款劑型的充填；另一款劑型則由國光生 (4142-TW) 進行無菌充填與包裝。

永昕表示，目前已完成該生物相似藥的製程確效，積極配合客戶查廠及上市前的準備，預期客戶提出藥證申請後，未來 6-9 個月內會接受日本查廠。

除了日本市場外，SCD 今年 11 月與國外藥廠簽訂供應 15 個歐洲國家獨家銷售合約，預計明年 2 月會正式完成簽訂合約，永昕看好，公司為該藥品原料藥供應商，未來將出貨至日本、歐洲、美國等國家。

據了解，SCD 目標要在全球拿下 15% 市占，年銷售量 240 萬劑，永昕涵蓋原物料生產與充填，有助帶來穩定的代工收入。